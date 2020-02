Quilmes no pudo repetir y cierra la gira en Bahía Blanca

El conjunto de Manuel Gelpi no pudo repetir la faena ofensiva del domingo y cayó ante Atenas de Carmen de Patagones. Este miércoles, a las 22, enfrenta a Villa Mitre en el sur de la provincia.

De la alegría del domingo a la tristeza de no haber podido sostener el buen trabajo del primer tiempo, no encontrar la forma de controlar al imparable Mauricio Corzo (36 puntos) y ceder un partido que parecía que se podía ganar. Quilmes sucumbió frente a Atenas de Carmen de Patagones por 78 a 72 en el segundo encuentro de una gira que finalizará este miércoles con el choque ante Villa Mitre en Bahía Blanca.

El arranque que ilusionó se empezó a desilachar en el complemento hasta quedar en desventaja y no poder remontar. El "tricolor" siguió con la buena senda que traía de Viedma y manejó el juego de entrada, con buen ataque y solidez defensiva. El tiro exterior fue la gran carta de los de Manuel Gelpi que llegaron con una importante luz de 12 puntos (26-14) al primer descanso corto. De a poco, el juego se emparejó, Corzo se volvió imparable y Quilmes ya no tenía el dominio del parcial inicial, no pudo frenar las corridas en contra ataque de Atenas que achicó hasta irse al vestuario abajo sólo por 3: 39-42.

La táctica de Gelpi en el entretiempo no dio sus frutos, porque el local siguió con preponderancia en el desarrollo, reivirtió la historia y empezó a tomar ventaja hasta llegar al último descanso con un 61 a 52 que parecía encaminar el triunfo. Y así fue, porque más allá de que el "tricolor" intentó llegar a tiro al cierre, promediando el chico, Corzo se adueñó de los ataques y comenzó a definir el juego para que la victoria quede para el dueño de casa.



Síntesis

Atenas (Carmen de Patagones) (78): Percaz 8, Lavoratornuovo 3, Lorio 14, Corzo 37 y Alorda 3 (FI); Ascanio 11, Agostino 2 y Boccatonda 0. DT: Diego Lifschitz.

Quilmes (72): Álvaro Merlo 2, Juan Esteban De la Fuente 21, Gregorio Eseverri 10 (x), Jeffrey Merchant 13 y Paul Larsen 9 (FI); Darío Skidelsky 6, Alejandro Reinick 9, Iván Catani 2 y Juan Cruz Germano 0. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 14-26, 39-42 y 61-52.

Árbitros: Cristian Salguero, Alejandro Vizcaíno y Alejandro Trías.

Estadio: “Carmelo Trípodi Calá”.