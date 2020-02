Círculo, por la recuperación ante un rival directo

Con dos derrotas en fila sobre las espaldas, el "papero" tiene una visita de riesgo a Viedma para enfrentar a un Sol de Mayo colista y necesitado.

No vienen siendo buenas semanas para Círculo Deportivo que, además de dos caídas consecutivas, ha sufrido muchas bajas en las últimas fechas lo que ha impedido a Alexis Matteo poder poner el equipo que pretende en el campo de juego. En ese mismo contexto, desde las 17, el "papero" se mide en Viedma ante Sol de Mayo, uno de los que cierra la tabla en la Zona Sur del Federal A, con la necesidad de volver a sumar para recuperar la confianza y mantener (o estirar) la distancia en la lucha por el descenso.

Perder con Huracán Las Heras en Mendoza podía estar dentro de las posibilidades, pero el 0-1 con Sansinena en el "Guillermo Trama" caló hondo, el rendimiento estuvo lejos del esperado y se dejaron escapar puntos importantes. Sin embargo, el equipo no se bajonea y sabe que está todavía bien parado en la única lucha que le interesa: la permanencia.

Para visitar a Sol de Mayo, un rival directo, Matteo no contará con Nahuel Pájaro ni Juan Manuel Lazaneo, que se suman a Buzzini y Vértiz que están afuera desde hace tres fechas. Como contrapartida, recuperó a Leonardo Fredes que aún no vio acción en lo que va del año. De todas maneras, el exAldosivi estaría esperando su oportunidad en el banco de suplentes.

Si bien el entrenador no confirmó el equipo, no variaría demasiado y sólo tendría dos cambios: Enzo Astiz será el reemplazante de Lazaneo, mientras que Martín Prado o Lucas Rancic se disputan el lugar en la mitad de la cancha. Los probables once serían: Sergio Del Curto; Sebastián Corti, Bruno Cabrera, Gastón García y Joaquín Solaberrieta; Bruno Vedda, Rancic o Prado, Francisco Leonardo y Ever Ullúa; Astiz y Matías Atlante.