Quilmes aplastó a Ciclista y gana en confianza

Tenía que sumar y si era de esta manera, mejor. Cuando se afianzó atrás y afinó la puntería, se sacó de encima a los de Junín y se quedó con un claro triunfo por 108 a 74.

Se viene la última gira de la fase regular para Quilmes y que mejor que ratificando la mejoría de las últimas jornadas, más allá de algunos resultados adversos. La llegada de Paul Larsen, sin dudas, ha sido importante en la faceta ofensiva, De La Fuente sigue con un rol protagónico que lo pone por encima de la media de los jugadores de la categoría y eso lo convierte en un rival de cuidado para cualquiera. Esta noche lo padeció Ciclista Juninense, al que venció por un contundente 108 a 74 en el Polideportivo "Islas Malvinas".

Como venía sucediendo, le costó mostrar una intensidad defensiva en la primera parte del encuentro, lo que hizo que más allá de estar bien en ataque, no se pudiera despegar porque Ciclista tenía facilidades para convertir. Entones, con un goleo alto que no se sabía hasta que punto le favorecía al dueño de casa, se fueron al descanso arriba sólo por la mínima: 25-24. De a poco, la diferencia se empezó a cristalizar en el segundo segmento, quizá no tanto en los números, pero sí en el desarrollo, cuidó su aro de otra manera y continuó teniendo buenos números a la hora de atacar el aro rival, ya sea metiendo la pelota en la pintura o jugando al contra ataque. En ese contexto, llegó al vestuario 50 a 44.

El tercer cuarto fue el quiebre. Quilmes lo empezó a maniatar a Ciclista en defensa y lo liquidó en ataque, con De La Fuente como bandera y otras manos aportando lo suyo. La visita no le encontró la vuelta al juego en esa parte, apenas un par de "bombas" para intentar seguir en partido, pero el 77 a 60 con el que fueron al último descanso, tenía tinte de historia juzgada. Y el cierre fue a pura orquesta. Ciclista se entregó y Quilmes no lo perdonó. En vez de relajarse, ganó confianza pensando a futuro, le dio minutos a los chicos y coronó una contundente victoria para llegar con un ánimo diferente a la última gira que comenzará el miércoles en General Roca.

Síntesis

Quilmes (108): Álvaro Merlo 20, Juan Esteban De la Fuente 26, Gregorio Eseverri 7, Paul Larsen 26 y Alejandro Reinick 2 (FI); Darío Skidelsky 10, Juan Cruz Germano 0, Jeffrey Merchant 8, Ezequiel Martín 5, Francisco Arraiz 4, Agustín Ecker 0 y Nicolás García Serventich 0. DT: Manuel Gelpi.

Ciclista Juninense (74): Diego Alvarez 10, Agustín Carabajal 2, Silvano Merlo 16, Bautista Arrascaete 11 y Gregory Curvelo Suárez 25 (FI); Ignacio Colsani 8, Sebastián Cuevas 0, Julián Morales 2 y Bautista Piva. DT: Fabricio Salas.

Parciales: 25-24, 50-44 y 77-60.

Árbitros: Julio Dinamarca, Pedro Hoyo y Carla Domingo.

Estadio: Polideportivo “Islas Malvinas”.