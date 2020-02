¿Sos adulto y no terminaste la primaria? Abre la inscripción en la Escuela Nº 701

Desde la dirección del establecimiento aseguraron que "siempre se puede aprender" y que finalizar los estudios permite "integrarse en la sociedad". Según confiaron, en General Pueyrredon el 11% de la población es analfabeta.

De cara al inicio del ciclo lectivo, la escuela Nº 701 Thomas Espora abre la inscripción para aquellas personas adultas que quieran finalizar los estudios primarios. En el edificio ubicado en Castelli 5745 los docentes enseñan y acompañan a los alumnos a lo largo del proceso educativo.

"Hay mucha gente que no sabe leer ni escribir y le cuesta acercarse o no les llega la información directamente porque no saben leer", explicó la directora del establecimiento educativo, Cristina García Conde, luego de realizar una "promoción boca en boca" en la mañana de este miércoles en la esquina de las avenidas Luro e Independencia.

En diálogo con 0223, la mujer explicó que los alumnos se insertan en el programa educativo según la formación y trayectoria de cada uno: ciclo de alfabetización, ciclo de formación integral y ciclo de formación por proyecto. El único requisito es ser mayor de 14 años.

"Siempre se puede aprender. El año pasado egresó una persona de 84 años. No solo tiene que ver con la posibilidad de estudiar, sino de integrarse a la sociedad. Les facilita el acercamiento a socializarse. Tenemos un taller de cocina y distintas propuestas que hasta también les abren un camino laboral", informó.

Según confió la directora, en el partido de General Pueyrredon el 11% de la población es analfabeta. "Es muchísima gente. Se tienen que animar a terminar la primaria. No tengan miedo, las docentes son muy pacientes. Se hace una linda relación", expresó.

Quienes estén interesados, pueden acercarse a la sede de la escuela o comunicarse por teléfono al 473-8613 o con Cristina al 156-966223.