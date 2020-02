Alvarado no tuvo claridad y se vuelve con las manos vacías

En un partido equilibrado, Deportivo Morón aprovechó la más clara que tuvo para sacar ventaja en el primer tiempo y se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el oeste del Gran Buenos Aires.

Una notoria mejoría en el complemento, pero donde careció de claridad a la hora de atacar, no le alcanzó a Alvarado para traerse al menos un punto y se vuelve con las manos vacías de Morón, donde cayó 1 a 0 frente al Deportivo por la 19na fecha de la Zona 1 de la Primera Nacional. Otra vez, el "torito" se queda sin nada fuera de casa.

En el arranque fue más el local, pero dejó pasar las oportunidades de gol, incluo un claro mano a mano de Cortave con Bilbao que le erró al arco. El encuentro era parejo, sin muchas situaciones de gol, pero tenía mejor manejo el dueño de casa. Alvarado llegó con un remate de afuera de Ledesma y un cabezazo cercano de Giordana, pero las aproximaciones más grandes fueron de Morón que chocó con un sólido trabajo de la dupla central marplatense. Hasta que a los 35', un centro atrás de Broggi terminó en el pie derecho de Alvarenga que la puso lejos de las posibilidades de Bilbao para poner el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

A la vuelta, Alvarado tomó la iniciativa y llegó con el peligro que no pudo en la etapa inicial. Rivero avisó a los 3' y Becker también probó a Salvá que dio un rebote que Caro no pudo aprovechar. Después de ese empuje, Morón se volvió a asentar y le volvió a ver la cara a Bilbao con un centro de Ramírez que anticipó Gissi y respondió el "1". Los minutos corrían, el "torito" buscaba pero le costaba llegar con riesgo. La más clara fue una pelota parada que Zurbriggen conectó en sorpresiva soledad, no le dio de lleno, picó y Salvá desvió con un providencial cachetazo.

En el cierre, jugado, estuvo más cerca de poder liquidarlo Morón en algún contra ataque, con pelotas largas que encontraron bien parado a Bilbao adelante y con un disparo de Lavezzi que también tuvo como destino las manos del uno. Alvarado no pudo llegar con peligro, buscó sin éxito por arriba y se vuelve a Mar del Plata con las manos vacías.

Síntesis

Deportivo Morón (1): Julio Salva, Cristian Broggi, Matías Cortave , Emiliano Mayola y Nicolás Martinez; Ezequiel D´Angelo, Dylan Glaby, Cristian Lillo y Fabricio Alvarenga; Nicolás Ramírez y Kevin Gissi. DT: Sergio Lara y Sebastián Sibelli

Cambios: ST 19' Agustín Lavezzi por Gissi, 27' Matías Nizzo por D'Angelo y 46' Vergara por Ramírez.

Alvarado (0): Emanuel Bilbao, Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Juan Ramón Alsina y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Matías Caro, Pablo Ledesma y Diego Becker; Santiago Giordana y Germán Rivero. DT: Juan Pablo Pumpido

Cambios: ST 20' Gonzalo Lucero por Algozino, 35' Nicolás Rinaldi por Caro y 44' Leandro Navarro por Fernández.

Goles: PT 35' Alvarenga (DM).

Árbitro: Mariano Negrete

Estadio: «Nuevo Francisco Urbano» de Morón