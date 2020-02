Advierten que la venta de barbijos "creció marcadamente" en los últimos 10 días

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos reconocieron falta de stock y un aumento en el precio de los productos. "Hay que usarlos, además de higienizarse la cara, la boca y alimentarse bien", aconsejaron.

Desde el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos advirtieron un crecimiento en la venta de los barbijos ante el exponencial número de contagios por coronavirus en distintas partes del mundo.

Marcelo Peretta, secretario general de la entidad, informó que "la venta de barbijos creció marcadamente en los últimos diez días" y reconoció que incluso se detectó falta de stock. "Hoy están faltando, no todas las farmacias lo tienen", sostuvo.

Ante esta situación, el representante del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos dio cuenta de un aumento en el precio de los productos. Según consignó, el simple que antes valía $10 ahora cuesta $30. El semi rígido pasó de valer $50 a $100. Mientras que el tercer tipo de barbijo, que además de ser rígido tiene un sistema de filtrado, antes costaba $100 y ahora vale $300.

En ese sentido, Peretta remarcó que "hay que usar barbijos, además de higienizarse la cara, la boca y alimentarse bien". "Una vez que se humedecen hay que reemplazarlos. Se aconseja usarlos en colectivos y lugares cerrados en los que haya mucha gente", indicó.

Este mismo miércoles, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó que por el momento no se registraron casos de coronavirus en Argentina y llamó a "no generar un pánico colectivo".

Días atrás, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puntualizó en "hacer todo lo posible para prepararnos para una potencial pandemia de coronavirus". "Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando una enfermedad grave o muertes a gran escala. Usar la palabra pandemia ahora no encaja con los hechos", habían informado.