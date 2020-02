Coronavirus: viajaron a China por el Año Nuevo y ahora esperan poder regresar en marzo a Mar del Plata

Es el caso de 15 supermercadistas de la ciudad que buscaban compartir la celebración con sus familias en Fujian, ubicada a 1600 kilómetros de Wuhan, donde está el epicentro de la enfermedad.

A la preocupación que comparten con el resto del mundo por el avance del coronavirus, a 15 supermercadistas chinos que tienen instalados sus comercios en Mar del Plata se les agrega un manto de incertidumbre a la hora de proyectar su regreso a la ciudad en tiempo y forma.

Es que hubo comerciantes de raíces orientales que viajaron a su país a fines de enero por un motivo más que justificado: recibir, junto a su familia, el Año Nuevo 4718. Sin embargo, la celebración se vio opacada por el estado de emergencia que se vive a nivel mundial ante el avance de la enfermedad, que ya supera las 2700 muertes en China.

Paula Urcioli, representante legal de la Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos (Casrech), fue quien le confirmó a 0223 el número de personas ligadas a la entidad que siguen por estos días con su estadía en el gigante asiático, a la espera de retornar a mediados de marzo a Mar del Plata.

La situación para ellos, sin embargo, no parece traducirse en un contexto de extrema preocupación porque se encuentran en Fujian, una provincia que está ubicada a 1600 kilómetros de Wuhan, el epicentro donde surgió el brote de coronavirus. "En la provincia de donde provienen hay restricciones preventivas pero todavía no hay ningún caso declarado. En Wuhan, en cambio, están muy restringidos para cualquier movimiento y es algo que parece lógico ", aclaró.

"Hay cierta incertidumbre, como en todos lados, pero creo que China también ha transmitido seguridad en este aspecto porque actuó rápidamente. Por estadística, se ve que los casos en China están disminuyendo y que por la cantidad de habitantes que son tampoco resulta ser tan significativo como una pandemia. No sabemos qué puede pasar en Argentina, pero los casos que podrían tener resultado positivo tampoco provienen de China", planteó.

Urcioli explicó que las potenciales demoras e inconvenientes surgen por las cancelaciones de vuelos en las principales aerolíneas, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria que tiene lugar por esta fecha. "Las empresas hacen la devolución de los montos del pasaje si es que la persona decide no esperar pero igual no está restringida la salida de China desde Fujian", indicó.

"En algún caso particular, lo que decidieron fue el cambio del pasaje y hacer la cuarentena en otro país porque, por ejemplo, no están cortados los vuelos a África desde China y entonces tomaron vuelos desde ahí hacia la Argentina. En los aeropuertos de China toman las medidas preventivas que corresponden, como tomar la fiebre y demás, pero no hay más que eso", explicó la referente de la entidad local.

Al tratarse de supermercados familiares, la representante de la cámara del sector dijo que la mayoría de las acciones diarias de estos negocios, como el abastecimiento de productos y el contacto con los proveedores, lograron ser cubiertas por las mismas familias de los viajantes. "No hubo mayores inconvenientes en Mar del Plata", garantizó.