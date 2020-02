Repaso por todas las áreas y alguna "sorpresa": así será el discurso de Montenegro

El intendente tendrá el lunes a las 12 el acto de apertura de sesiones ordinarias en el recinto del Concejo Deliberante. Estiman que hablará durante media hora.

Guillermo Montenegro aprovechará el fin de semana para pulir los últimos detalles del discurso que este lunes, a las 12, dará sentado en el sillón principal del recinto del Concejo Deliberante y dará inició a un nuevo período de sesiones ordinarias del cuerpo.

Durante las últimas semanas, el jefe comunal les pidió informes a todos sus secretarios para hacer un repaso área por área de lo que se hizo en estos casi 90 días y lo que se piensa hacer a futuro.

Todos los informes los vio junto a su coordinador de Gabinete y funcionario de mayor confianza, Alejandro Rabinovich. A algunos funcionarios les pidieron mayores precisiones o que profundice sobre determinados temas. “Especialmente porque algunos funcionarios utilizaban muchos datos duros y otros no ponían cifras. Buscamos que el discurso tenga coherencia en todas las áreas”, plantearon fuentes cercanas al jefe comunal.

Lógicamente, los informes que cada uno de los secretarios dio en el Concejo Deliberante durante las reuniones para defender el presupuesto se reiterarán durante el discurso. Aunque Montenegro, más allá de las cuestiones técnicas, les agregará “una línea política”.

“El presupuesto se presentó hace 20 días. Por ende no hubo cambios sustanciales que permitan suponer líneas de acción distinta a lo que plantearon los secretarios”, explicaron. No obstante, remarcaron que “alguna sorpresa habrá”. Si bien no dieron mayores precisiones, el intendente realizará algunos anuncios sobre distintas políticas que planea implementar a lo largo de 2020. “Hay dos o tres anuncios previstos, estamos debatiendo sobre cuál haremos foco”, plantearon.

Montenegro tiene intención de abordar todas las áreas a lo largo del discurso que, estiman, durará media hora, pero hará hincapié en cuestiones vinculadas a la seguridad y el control urbano y al cuidado de los espacios públicos.