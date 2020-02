Baradel le pidió a Montenegro que no actúe con la "misma irresponsabilidad" de Arroyo

En 0223 Radio, el máximo referente del Suteba fustigó al intendente por no adherir al programa "Escuelas a la Obra" que impulsa la Provincia para refaccionar establecimientos educativos.

El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, cuestionó al intendente Guillermo Montenegro por no haber adherido al programa que impulsa el gobernador Axel Kicillof bajo el slogan "Escuelas a la obra", con el que pretende avanzar con la refacción de los establecimientos educativos, y le pidió que no actúa con la "misma irresponsabilidad" de su antecesor, Carlos Arroyo,

En declaraciones a 0223 Radio, el máximo referente del gremio que representa a los docentes bonaerenses hizo énfasis en que las partidas que percibe el Municipio en concepto del Fondo Educativo "deben utilizarse para reparar las escuelas de la ciudad".

"Es increíble lo de Mar del Plata: los últimos cuatro años fueron con un intendente de Cambiemos, y pese a la situación complicada que ya venia de antes porque eso también hay que decirlo, no han hecho prácticamente nada. La inversión en Mar del Plata fue muy escasa", sostuvo el dirigente.

Baradel, en este sentido, advirtió que la situación edilicia de las institución de Mar del Plata se corresponde con el mismo cuadro de gravedad de "otros distritos del conurbano donde las escuelas están muy deterioradas".

Frente a este marco, el titular del Suteba le solicito a Montenegro que adhiera a la iniciativa "Escuelas a la obra" y que "no actúe con la misma irresponsabilidad que tuvo Arroyo". "Creo que tienen actuar conforme a la responsabilidad que tienen e invertir el Fondo Educativo en la refacción de escuelas", insistió.

"Por ley, se establece que el Fondo Educativo debe utilizarse en un 40 o 50 por ciento para la reparación de las escuelas. No se está infringiendo la autonomía municipal", aseguró el referente gremial, quien sentenció: "No tienen ninguna excusa en Mar del Plata para no invertir en educación".

El reclamo a la Provincia

En este marco, Baradel insistió con su pedido dirigido a Kicillof para que abone "lo antes posible" el retroactivo remanente correspondiente a los haberes de diciembre y otra parte del aguinaldo que "con la cláusula gatillo se debería haber actualizado".

"Sabemos que no hay mala predisposición sino una situación objetiva con respecto a la situación financiera del país pero nosotros sostenemos que los trabajadores en estos últimos cuatro años fuimos los que tuvimos que aguantar las políticas de ajuste", aclaró.

El Secretario General del sindicato docente resaltó la restitución de la paritaria nacional docente y consideró que este gesto se traduce en "volver a darle prioridad a la educación en el ámbito nacional, es decir, que el Estado nacional sostenga e invierta en la educación publica en conjunto con las provincias".

"Eso es muy bueno y no solo por los salarios, sino por la formación docente, los contenidos, infraestructuras, políticas socioeducativas, son muchísimas los temas que aborda la paritaria nacional", dijo, y puntualizó: "Con respecto al salario, la discusión tiene como objetivo achicar la brecha de desigualdad que hay entre los salarios y por eso se fija un piso en todo el país".