Denuncian que una empresa no quiere darle licencia a empleadas con hijos

Lo advirtieron desde el Sindicato de Empleados de Comercio. Ya solicitaron una "urgente" reunión con los titulares de la firma de supermercados para aclarar la situación.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio denunciaron que los responsables de una cadena de supermercados no quieren otorgarle licencia a sus empleadas con hijos, pese a lo que dispuso por decreto el Gobierno de Alberto Fernández para prevenir el avance del coronavirus en el país.

"No ha sorprendido esto y vamos a corroborar la posición de la empresa. De ser así, la vamos a denunciar en todos los ámbitos porque no estarían colaborando con la pandemia. Esto nos parece a todas luces una barbaridad", planteó Guillermo Bianchi, el titular del gremio.

En declaraciones a 0223 Radio, el dirigente dijo que la organización tomó conocimiento de esa determinación a partir de las "manifestaciones que hicieron llegar los delegados en los lugares de trabajo".

Frente a la clara irregularidad, Bianchi anticipó que se solicitó una reunión "urgente" con la firma para aclarar la situación. "Nos preocupa mucho está posición; ojalá me esté equivocando", señaló.

"De ser así, lo vamos a denunciar públicamente y pediremos que se clausuren los establecimientos porque no cumple con lo que emite el poder sanitario en la Argentina para que la gente que tenga hijos no circule. Básicamente, no se cumple con una medida que pretende salvar la vida de la gente", aseveró el sindicalista.

El Secretario General del gremio se mostró expectante de poder mantener un encuentro este mismo martes y, en caso contrario, adelantó que solicitará una "inmediata" audiencia en el Ministerio de Trabajo para denunciar formalmente la irregularidad y exigir sanciones al respecto.