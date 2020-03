Marplatenses están varados en Lima: "Es desesperante, no sabemos cómo volver"

Algunos no tienen alojamiento y ni siquiera pueden dormir en el aeropuerto porque cerró sus puertas. Solo en la capital peruana, en total hay casi 200 argentinos.

Con motivo de disminuir la circulación de personas para evitar la propagación del coronavirus, la mayoría de los países de Sudamérica decidieron cancelar los vuelos y cerrar sus fronteras. Las restricciones son cada vez más estrictas y miles de argentinos quedaron varados en distintos países, entre ellos: ochos marplatenses que se encuentran en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú.

Facundo y su pareja estaban en Huachachina, un pequeño oasis desértico ubicado a poco más de 300 kilómetros de la capital peruana cuando el domingo por la noche se enteraron de las restricciones aéreas que comenzaba a implementar el Gobierno. Inmediatamente, comenzaron a buscar maneras de volver a Lima. El lunes a las 11 de la mañana llegaron al aeropuerto donde reinaba el caos y el desorden.

"Estuvimos 12 horas adentro. Estábamos todos nerviosos, empujando, insultando", describió a 0223 el joven de 22 años. La pareja de marplatenses tenía programado volver a Argentina el próximo sábado 21 de marzo, pero Latam les canceló su vuelo. Desde el consulado argentino les piden que resuelvan el problema con la aerolínea de bandera chilena, pero la única respuesta que obtienen es clara: "Hasta el 31 de marzo, no vamos a salir".

AYUDA! Somos más de 100 argentinos varados en el aeropuerto de Lima. Suspendieron todos nuestros vuelos y hoy a la medianoche cierra hasta el 31 de marzo. No nos dan respuesta ni desde el consulado ni desde las Aerolineas. DIFUNDIR!! @todonoticias @C5N @clarincom @telefenoticias pic.twitter.com/oxE9CtrS0i — FacuBalda (@facubalda9) March 16, 2020

Lima es una de las principales rutas de ingreso a América Latina. Rosario Altgelt, CEO de Latam Argentina, advirtió que al menos diez mil argentinos están varados sin poder regresar al país. Según confió Facundo, en Lima hay casi 200 compatriotas. Se estima que en el país incaico hay en total 500 argentinos.

El panorama en Lima no es nada alentador. Facundo y su pareja consiguieron hospedarse en un hotel. Sin embargo, otros tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto, que este martes cerró sus puertas y no deja ingresar a nadie. "No hay lugares para comprar comida, hay gente que la está pasando mal en serio. Nunca nos imaginamos que se iba a dar todo tan rápido. Cuando salimos no había casos ni en Argentina ni en Perú", relató.

Las calles están desérticas. Los taxis cuadruplicaron sus tarifas y hasta tienen inconvenientes para cambiar dólares. "La situación de ayer fue totalmente desesperante. Estábamos todos expuestos al contagio, pegados y chocados unos con otros", especificó.

Sus vacaciones se terminaron abruptamente. Los jóvenes permanecen en contacto con sus familiares de Mar del Plata. Por estas horas, aguardan el arribo de un avión que los pueda depositar en tierras argentinas. "No sabemos cómo vamos a volver", se sinceró.

Federico es un marplatense de 54 años que el jueves pasado llegó con su esposa a Lima, después de planificar más de dos meses el viaje con un matrimonio amigo. Apenas alcanzaron a conocer parte de Cusco cuando se enteraron que el presidente Martín Vizcarra anunciaba el cierre de las fronteras. Por fortuna, consiguieron un vuelo para regresar a la capital peruana.

"Salimos como ratas, todos a las apuradas. Sino, íbamos a quedar varados en Cusco", contó a este medio. Cuando llegaron al aeropuerto limeño Latam ya había cerrado sus ventanillas y suspendido los vuelos. "Nos dijeron que si no nos íbamos por nuestra cuenta nos iban a sacar con la policía", narró.

Recurrieron a la embajada y al consulado, pero los diplomáticos no dieron mayores precisiones. "Nos hicieron llenar un formulario a cada uno. No dan mucha información, están trabajando a full para sacarnos. Queremos que el Gobierno nos ayude", sostuvo.

Alojados en un hotel, los cuatro marplatenses aguardan por la asistencia del Estado nacional. "En las calles no hay nadie, solo policías. No tengo dinero para estar 15 días en un hotel. Tenemos una angustia terrible. Es una situación de mierda, no podemos salir. No sabemos hasta cuándo vamos a estar acá", cerró.