Por el coronavirus, no salen los buques del Puerto y gremios piden un protocolo

Distintos gremios portuenses establecieron la medida de fuerza a la espera de alguna reglamentación por parte de las autoridades marítimas. Quieren tomar medidas similares a otros puertos del mundo para evitar el contagio del Covid-19.

Para evitar la propagación del coronavirus, los gremios portuenses del Siconara, Simape, Somu y el Centro de Patrones de Pesca realizan desde este lunes una medida de fuerza y suspendieron las zarpadas de los buques pesqueros.

“Pedimos un protocolo de trabajo para poder seguir saliendo a navegar. Esta medida de fuerza es una retención de servicios hasta que Prefectura, el Ministerio de Salud o en su defecto las Cámaras nos den un protocolo a seguir”, sostuvo en diálogo con 0223 Radio, Daniel Flores, secretario general del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

En ese marco, desde la entidad gremial priorizaron una “guía práctica” para salir a navegar, “como se hizo en otros puertos del mundo, como fue en España, Italia o Inglaterra, que tomaron esta medida teniendo el virus desarrollado en sus países. Y adelantarnos a eso”, explicó.

En relación al riesgo que implica por la actividad el ingreso de buques extranjeros, Flores explicó que “el ultimo que ingresó a Mar del Plata fue el Hamburgo, el 10 de febrero y no se tomaron las medidas del caso porque no se tenía una dimensión lo que podía ocurrir. Con respecto a los poteros con embarcados chinos, venían de octubre-noviembre y no tenían un porcentaje de contagio y por eso se desestimaron. Si a pesqueros españoles que tienen circulación en el sur: ahí se aplicó la cuarentena como prevención”, recordó.

“Los oficiales, maquinistas y patrones de pesca, con una edad de 60 a 65 años, son un grupo de riesgo y queremos protegerlos. Por el tipo de trabajos que tenemos, no podemos tener alcohol en gel o mascarilla a bordo. Queremos tener un protocolo: que en los puertos no circule gente que no esté de acuerdo al código PyP que nos exigen. Queremos adelantarnos a lo que se hizo en otros puertos del mundo”, cerró el referente del Siconara.