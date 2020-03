La desesperación del dueño de una hamburguesería marplatense: está varado en Cancún y no tiene respuestas

Somos muchísimos los argentinos varados en Mexico y el mundo, necesitamos viralizacion para que alguien nos dé respuestas. #varadosysinrespuesta #argentinosvarados @c5n_noticias @todonoticias @telefenoticias @telefemardelplata @americatv @perroscalle @infobae @cronicatv @c5n

A post shared by Gonzalo Gallardo (@gongall) on Mar 18, 2020 at 2:06pm PDT