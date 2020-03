"El que baja a la playa comete un delito"

El intendente advirtió que las personas que incumplan la orden presidencial quedará a disposición de la justicia y podrán ser detenidos.

El fin de semana largo que comienza prevé un muy buen clima en Mar del Plata. Y esto motiva a mucha gente –demasiada- a incumplir la orden de permanecer en su casa y bajar a la playa.

“El que desobedece comete un delito. Eso tengamoslo claro”, planteó el intendente en la conferencia de prensa brindada este viernes.

El jefe comunal insistió en su mensaje de que hay que entender que la situación que se vive “no es joda y es algo serio de verdad”. “Tenemos que quedarnos en casa”, remarcó Montenegro.

No obstante, advirtió que aquellos que no toman consciencia de la gravedad de la situación se exponen a las consecuencias penales. “El que no lo cumple comete un delito. La persona que baja a la playa comete un delito. Esa persona va a ser detenida y puesta a disposición de la Justicia”, remarcó el intendente.

En esa línea, agregó que en las últimas horas hubo un comunicado de los jueces federales que explicaron cómo van a trabajar por turnos para garantizar el cumplimiento del decreto.

Pese a esto, en las primeras horas del viernes en distintas playas de Mar del Plata se pudo ver a algunas personas practicando surf, running y ciclismo.