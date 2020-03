Patrullan Mar del Plata con drones para verificar el cumplimiento de la cuarentena

Una agrupación le cedió tecnología al Municipio para profundizar las tareas de vigilancia. También buscan evitar la aglomeración de personas en locales comerciales.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de su Secretaría de Seguridad, comenzó a patrullar Mar del Plata con drones para verificar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno de la Nación.

En conjunto con la Agrupación Droneros Marplatense, que ofreció la tecnología a su alcance, el área a cargo de Darío Oroquieta inició este domingo el patrullaje aéreo con drones por distintos espacios costeros y puntos neurálgicos de la ciudad, como Playa Grande, Constitución y la rotonda de las avenidas Luro y Champagnat.

"La agrupación se ofreció de forma totalmente desinteresada, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país. El trabajo consiste en patrullar con drones la ciudad corroborando el cumplimiento del aislamiento y la aglomeración de personas en locales comerciales", explicaron desde el Gobierno municipal.

Este tipo de operación de vigilancia se suma al que realizan móviles policiales por las calles de la ciudad que mediante un altavoz piden a la población evitar el “aglomeramiento social”, siguiendo las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Seguridad de Nación a cargo de Sabina Frederic.

Al avizorar movimiento alguno, los operadores dan aviso a los agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que activan el protocolo de intervención. Quienes no respeten la normativa vigente y no puedan justificar su presencia en la vía pública serán notificados del inicio de una causa judicial.