Tras los feriados, profundizan los controles para evitar que la gente viole la cuarentena

Este miércoles amaneció con algo más de movimiento. Si bien las autoridades lo consideran “lógico” por el aumento de la actividad, refuerzan los retenes para evitar que haya circulación innecesaria.

Durante los últimos cinco días, hubo un alto acatamiento a la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en Mar del Plata. Este miércoles, luego del fin de semana largo, es el primer día “hábil” por lo que las autoridades refuerzan la atención para evitar que haya más circulación de la necesaria.

Si bien se mantiene el poco movimiento en las calles de Mar del Plata, en las primeras horas de la mañana pudo verse más tránsito de lo habitual. “Entendemos que es normal, porque hay más actividad de camiones que transportan mercadería, pero de todos modos reforzaremos los controles”, señalaron fuentes municipales consultadas por 0223.

Según plantearon, se profundizarán los retenes para evitar que haya circulación de personas que no estén exceptuadas por el decreto del gobierno nacional. “Es probable que haya más actividad, pero no queremos que haya gente dando vueltas que no tenga nada que hacer”, remarcaron.

En cuanto al funcionamiento de comercios, las autoridades municipales indicaron que en líneas generales hubo un alto cumplimiento tanto de los comercios que no deben abrir sus puertas por no ser considerados esenciales y también del horario que se acordó entre el municipio, las cámaras y los gremios. “De todos modos, estaremos más atentos en estas horas para garantizar que se respete”, agregaron.