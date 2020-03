Suspendieron las repatriaciones pero una marplatense pide volver: tiene cáncer y necesita su medicación

Se llama Celia (58) y el pasado 2 de marzo pudo con mucho esfuerzo viajar a España a ver a sus nietos. Este miércoles el Gobierno suspendió las repatriaciones. Pide ayuda de Cancillería.

La situación que atraviesan por estas horas miles de argentinos que están varados en varios aeropuertos del mundo, buscando volver a la Argentina, toma ribetes dramáticos cuando las ganas de volver al hogar son superadas por urgencias de salud.

Tal es el caso de María Celia Betbeder (58), que el pasado 2 de marzo viajó hacia Palmas de Gran Canaria, España, a visitar a su hijo y sus dos nietas. A través de un vuelo de Iberia iba a regresar a la Argentina el próximo 3 de abril, pero la gravedad de la situación epidemiológica hizo adelantar su regreso: anoche, estando en el aeropuerto de Barajas, en pre-embarque, la aerolínea española le impidió tomar el vuelo, luego de la decisión del gobierno de suspender "hasta nuevo aviso" el operativo de repatriación: los últimos vuelos llegarán este viernes, provenientes de Cancún, Miami y Madrid.

“Cuando ella se fue a comienzos de mes, el coronavirus era un problema que sucedía en España, Italia y China. Tenía muchos cuidados en su ingreso al país y pensaba en las normas de bioseguridad, pero de ninguna manera calculaba cómo le iban a afectar a ella en su regreso y cómo ha crecido la progresión de la pandemia”, explicó Ana Betbeder (62), hermana de Celia, en diálogo con 0223.

María Celia, feliz con sus nietos: nada preveía que su viaje se convertiría en una pesadilla.

La mujer recordó que su hermana desde un primer momento de la crisis sanitaria, se puso en contacto con Cancillería Argentina, pero como faltaban mucho días para su regreso, le dijeron se mantuviera en contacto.

"Luego de varias comunicaciones con Iberia sin ningún tipo de respuesta, finalmente la aerolínea español se comunicó este martes y le dijo que tenía un vuelo al día siguiente y que era la oportunidad para que ella regresara. Sino tenía que dejarlo para más adelante y no le daban fecha. Cuando ella consiguió viajar hasta Barajas (Madrid), le dijeron que se les había modificado el vuelo, que no era directo, sino que hacia escala en San Paulo, Brasil y conectaba con Buenos Aires por medio de Latam. Cuando llegó y estando ayer a las 23 en pre embarque, separaron a los argentinos de un grupo de brasileños y les dijeron que ellos no llevaban más argentinos”, contó su hermana.

“La última comunicación luego de enviarnos un vídeo, fue que junto con un matrimonio alquilaron un lugar para poder descansar y esperar en mejores condiciones. Aún no recibieron auxilio o definición. Iberia tuvo un total destrato y maltrato en todo momento. Ahora nuestra preocupación es que, por sus antecedentes oncológicos, tiene que tomar una medicación diaria, ya que ella tenía medicación hasta la próxima semana. Esperemos que Cancillería le puede dar un auxilio. Mi hermana no tiene mayores recursos como para desenvolverse en otro país. Ella hizo el viaje luego de ahorrar durante un año para ver a su hijo y sus nietas, con mucho esfuerzo. Este jueves Iberia les comunicó que el 29 de marzo tienen un vuelo pero que Argentina no repatria más a nadie. Sino recién podrían traerlos a fines de abril”, lamentó la mujer.