Montenegró participó del anuncio de actividades por los 25 años

Se anunciaron las actividades conmemorativas por el 25 Aniversario de los Juegos Deportivos Panamericanos Mar del Plata 1995. El intendente Guillermo Montenegro junto a deportistas que compitieron en el gran evento e integrantes del COPAN 95 hizo el anuncio.

Estuvieron presentes los deportistas Nora Vega, Ezequiel Albelo, Patricia Santana, Paula Parisi, Virginia Coronel, Ana Comaschi y Silvana Calcagno; y los dirigentes Alejandro Bolgeri, Rubén Aguilera, Carlos Palumbo y Federico Maidana.

En ese contexto, el intendente remarcó "la importancia de agradecer a los deportistas y los dirigentes por lo que fueron los Juegos Panamericanos de 1995, hablamos con Bettina Fulco que está afuera, Leo Malgor también, el reconocimiento a los dirigentes. Y también tomar dimensión del estado en que están las cosas, no tiene que ser una discusión política, sino una discusión de la política para poner en valor no solamente el estadio, sino también todos los escenarios del Parque Municipal de los Deportes, por lo que significa para los deportes del alto rendimiento y el espejo que son para los jóvenes, lo que es el deporte, el compañerismo, la lealtad, el compromiso, la educación, y lo que genera el deporte social también. Y saber que no es solamente para los deportistas de alta competencia, que nos enorgullecen y que tuvimos la oportunidad de verlos, sino también para que lo disfruten todos los chicos del partido de General Pueyrredon, que tengan la posibilidad de venir a la Villa a entrenarse, y que sea algo que vaya más allá del partido político de turno.

Consultado sobre la posibilidad de que Mar del Plata pueda vivir un nuevo evento de esa magnitud, Montenegró confió que "la verdad que nos encantaría poder encontrar ese lugar que nuestra ciudad represente en algún juego, más allá de que no sea algo de un día para el otro, al menos poner los cimientos, es bueno para la ciudad porque genera inversión, es uno de los objetivos de la gestión, no sólo poner en valor, sino tratar de ser sede de algún juego que permita no sólo poner en valor, sino también que quede la infraestructura deportiva.

Por su parte, Andrés Macció destacó que "es un mes completo de festejos, estamos recibiendo a los deportistas, a parte del equipo que lideró los juegos desde el punto de vista dirigencial que integraban la estructura del COPAN que lograron concretar este sueño de los Juegos Panamericanos. El 14 de marzo, con motivo del Día del Deportista Marplatense vamos a tener un acto central desde las 10.30, con mucha emoción, recordando lo que significó esto en la historia de la ciudad, invitamos a todos los que de alguna manera fueron parte de esto, recordando esos momentos junto a los protagonistas principales que fueron los deportistas".

Además, señaló que "el 16, en el Polideportivo, haremos una nueva entrega de los premios al Mérito Deportivo, y estamos organizando una muestra de fotografía cpdmp y la Dirección de Museos, Hall Municipal, de recuerdos, fotografías y todo lo que tiene que ver con los Juegos y una forma de cerrar el mes de marzo y los festejos de los 25 años de un acontecimiento histórico".