Alvarado quiere recuperar afuera lo que perdió en casa

Luego de la derrota ante Temperley en el Minella, el "torito" visita a Platense con la necesidad de sumar. Pablo Ledesma y Germán Rivero, hombres claves, están suspendidos.

Las primeras experiencias en nuevas categorías suelen llevar a altibajos. Cuando parece que estás consolidado, que te olvidaste de la lucha por el descenso y hasta te ilusionás con estar más arriba, una serie de resultados te devuelve a la realidad y otra vez a mirar de reojo a los que vienen en el fondo de la tabla. Por ese momento atraviesa Alvarado, que perdió 3 de 4 en lo que va de 2020 y, si bien, tiene una buena diferencia con los colistas, no se puede dormir y necesita sumar. Desde las 21, el "torito" visita a Platense en "Vicente López" con dos ausencias notorias.

Si había un momento poco propicio para perder a dos de sus figuras, era este. Alvarado está necesitado de puntos que se consiguen con goles y no contará con el "hombre gol" del equipo: Germán Rivero llegó a la quinta amarilla y cumplirá la fecha de suspensión. A su vez, de estas rachitas se sale con experiencia y tampoco tendrá al de mayor recorrido: Pablo Ledesma también sumó cinco amonestaciones y descansará frente al "calamar".

Ahora habrá que ver cómo se las ingenia Juan Pablo Pumpido para reemplazarlos. En la mitad de la cancha, no hay muchas dudas. Permanecería Matías Caro como el fin de semana en el Minella, y volvería a la titularidad Maximiliano González para armar el doble volante central. En tanto, en ataque, no tiene una opción clara. El jugador de características más parecidas a Rivero es Robertino Giacomini, pero las veces que le tocó no lo pudo aprovechar. Por eso, podría ser el debut como titular de Nicolás Andereggen, lo que llevará a que el equipo no tenga una referencia de área.

Por el lado de Platense, habrá caras conocidas para Alvarado. Como volante central estará Roberto Bochi, uno de los puntos más altos del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional, y en ataque sobresale Joaquín Susvielles, con dos temporadas y un gran recuerdo en su paso por el "torito".

Probables formaciones

Platense: Jorge De Olivera; Cristian Marcial, Manuel Capasso, Gastón Suso e Juan Infante; Marcelo Vega, Roberto Bochi y Gonzalo Bazán; Facundo Curuchet, Joaquín Susvielles y José Luis Sinisterra. DT: Fernando Ruiz.

Alvarado: Emanuel Bilbao; Santiago Zurbriggen, Gabriel Fernández, Juan Alsina y Fernando Ponce; Lucas Algozino, Maximiliano González, Matías Caro y Diego Becker; Santiago Giordana y Nicolás Andereggen. DT: Juan Pablo Pumpido.

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Hora: 21.