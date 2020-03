Un exAldosivi recibió el total repudio por sus lamentables gestos antisemitas

Arnaldo "Pitu" González, que obtuvo el último ascenso del club marplatense, fue expulsado en Nueva Chicago ante Atlanta.

El futbolista Arnaldo González, exAldosivi, se vio envuelto en el repudio general por sus gestos antisemitas tras ser expulsado del partido que su equipo, Nueva Chicago, perdió 2-0 ante Atlanta por la Primera Nacional.

"Pitu", que en 2018 logró el último ascenso a primera división del conjunto marplatense, vio la roja a los 67 minutos de juego por una gresca generalizada y cuando quiso golpear a un rival que había lastimado a un compañero suyo. Como contexto, un partido relevante ya que el local lucha por el ascenso, y el equipo de Mataderos, por no descender.

Recibiendo todo tipo de insultos de los hinchas del club "Bohemio" (identificado con la comunidad judía), González -que en mayo cumplirá 41 años- hizo repudiables gestos con sus manos en referencia a la circuncisión y la Kipá. Las cámaras de TyC Sports lo captaron de inmediato, y el video se viralizó en segundos por todas las redes sociales.

Rupudiamos totalmente estos gestos y la actitud de Arnaldo González, creemos que debe ser separado y multado por parte del club.

pic.twitter.com/4vVx4YY3Aj — Todo Por El Torito (@TodoxelTorito) March 8, 2020

"Desde el Club Atletico Nueva Chicago repudiamos los gestos realizados por el jugador Arnaldo González, y evaluaremos las medidas disciplinarias a tomar. Pedimos disculpas a todos los hinchas de @atlantaoficial y a toda la comunidad judía", expresó en twitter mediante un comunicado Nueva Chicago. También por esa vía, en un video, el jugador pidió disculpas: "

"Quería pedirle disculpas a la gente de Atlanta y a la comunidad judía por lo ocurrido esta tarde. Vi el video y me da mucha vergüenza. No soy así y jamás reaccioné en ningún lado. Fue un momento de calentura porque venía de ser expulsado, recibir algunos insultados y reaccioné de una manera en la que no debía hacerlo. Espero que sepan aceptar mis disculpas y las hago públicas para la gente de Atlanta, la comunidad judía y la gente de Chicago", manifestó el jugador.

Las palabras de Arnaldo "El Pitu" González pic.twitter.com/YPK9NikopS — Nueva Chicago Oficial (@NuevaChicago) March 9, 2020

Por su parte, Victoria Donda, titular del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), también repudió el hecho en twitter: "Como hincha de Chicago me avergüenzo por los gestos antisemitas del jugador Arnaldo Gonzalez al ser expulsado y analizaremos en el @inadi las medidas que correspondan".

Arnaldo González recibirá una dura sanción de la AFA, y la Policía de la Ciudad le labró una denuncia judicial y un acta contravencional por violar el artículo 103 del Código Contravencional porteño por incitación al desorden (infracción a la lay 23.592).