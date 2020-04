No pudo cobrar los $10 mil del IFE e incitó a saquear: quedó detenido

Sucedió en Balcarce. El joven de 21 años fue imputado del delito de "intimidación pública" que contempla una pena de hasta 6 años de prisión.

Un joven de 21 años oriundo de la localidad de Balcarce fue aprehendido este viernes por la tarde luego de que incitara vía redes sociales a realizar saqueos porque no reunía los requisitos necesarios para cobrar los diez mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Personal de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) aprehendió al sujeto que días atrás se había postulado para recibir los diez mil pesos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para los sectores más vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de coronavirus.

Al no reunir los requisitos necesarios, el joven de 21 años escribió el miércoles pasado en su cuenta de Twitter un mensaje que incitaba a robar mercadería por la fuerza. "Che qué onda los que no cobramos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo, no?".

El mensaje fue recibido por los 800 seguidores de la cuenta por lo que se lo considera de "impacto social". El Área de Ciberpatrullaje de la SubDDI y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) monitoreraron el tuit pudiendo dar con la publicación. Según informaron, no se descarta procesar judicialmente a aquellos que, siguiendo el hilo de Twitter, se mostraron a favor e incluso retwittearon el mensaje.

Finalmente, este viernes el personal de la fuerza de seguridad, comisionado por la fiscal Laura Molina, avanzó con la aprehensión del joven en su domicilio que fue imputado por el delito de "intimidación pública" que contempla una pena de hasta 6 años de prisión y quedó a disposición de la Justicia penal.