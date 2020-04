Cuarentena al límite: martes atípico y con mucho tránsito en Mar del Plata

Distintas zonas de la ciudad mostraron una alta concurrencia de marplatenses durante la jornada, pese a la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Filas largas, muchos peatones, tránsito intenso y cargado, y poco lugar para estacionar. Ésa podría ser la descripción de un día ordinario en Mar del Plata pero se corresponde, en verdad, con la postal atípica que entregaron este martes las calles de la ciudad, mientras persiste con plena vigencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno de Alberto Fernández hasta el 26 de abril.

A diferencia del movimiento escaso que se había advertido a lo largo de las últimas semanas, en el día 26 de la cuarentena que transita "La Feliz" 0223 pudo constatar una mayor presencia de marplatenses y vehículos sobre la vía pública, sobre todo en las principales avenidas como Colón, Luro e Independencia.

No sólo se pudo observar importantes colas de espera en bancos y en las sedes de otros organismos públicos para cumplimentar diferentes trámites, sino que también hubo filas numerosas en kioscos con sistemas de cobranza de impuestos que no tenían custodia policial para hacer cumplir el distanciamiento de más de un metro entre las personas.

En la zona del macrocentro, inclusive, el mayor tráfico se vio reflejado en las dificultades para conseguir un lugar de estacionamiento, lo cual no sucedía desde el 20 de marzo, fecha en la cual el Ejecutivo dio inicio al período de aislamiento a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

En las calles, además, todavía se advierte un acatamiento dispar a las recomendaciones de las autoridades nacionales, provinciales y municipales de utilizar un "tapabocas" casero para disminuir la posibilidad de contagio del Covid-19. El escenario, probablemente, se revierta en las próximas horas una vez que se oficialice el decreto del Gobierno bonaerense que establezca la obligatoriedad de su uso.

Desde la administración de Axel Kicillof prometieron sanciones económicas para quienes no respeten la disposición, por lo que se presume que también se intensificará la labor de los efectivos policiales para constatar el cumplimiento de la medida en aquellas personas que estén autorizadas a circular por la calle.

Mientras tanto, el intendente Guillermo Montenegro insiste con el mensaje a la comunidad marplatense de respetar la cuarentena, al destacar los resultados que se han obtenido en el país y en la ciudad, donde particularmente se observó una curva de infecciones de Covid-19 "más lenta" con respecto a las estadísticas nacionales y provinciales.

Por eso, el jefe comunal ya anticipó este mediodía que no cederá a los pedidos que elevan sectores comerciales e industriales para "flexibilizar" el aislamiento y retornar a la actividad habitual que garantice la continuidad a futuro. "No tenemos que generar una irresponsabilidad en cuanto a las medidas que tomemos. No podemos aflojar absolutamente nada", sentenció.