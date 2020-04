Maite, la marplatense que está a tres horas de la masacre más grande del Covid-19 en Sudamérica

La joven vive hace más de un año en la comuna de Montañita, cerca de Guayaquil, y pide ayuda al Gobierno para agilizar el regreso a Argentina. "Me quedan 10 dólares para subsistir", expresa.

Maite Fernández es una marplatense que suma su voz al reclamo que mantienen miles de argentinos para que el Gobierno de Alberto Fernández agilice los vuelos de repatriación y permita el tan anhelado retorno a su tierra natal. Pero su caso se ve envuelto en un escenario de dramatismo un poco más grave que el que atraviesa a otros varados: ella se encuentra en Montañita, un pueblo de Ecuador que está a tan sólo tres horas de Guayaquil, la ciudad de América Latina que sufre como ninguna otra los estragos el coronavirus.

Por cuestiones laborales, la joven vive hace un año en la comuna ecuatoriana pero el avance abrumador de la pandemia del Covid-19 hizo cada vez más urgente su necesidad de regresar a la ciudad con el paso de las últimas semanas. "Las imágenes que se ven en las noticias con los camiones que pasan para levantar los cuerpos de las calles son reales: te envían por mensaje de texto que el acta de defunción de cualquier persona la podés hacer online para evitar los colapsos en las morgues. Esto está pasando: el sistema de salud está completamente colapsado", grafica.

"Asusta ver que el Estado no pueda controlar esta situación. Las cifras oficiales sabemos que no son reales: se están levantando 150 cuerpos por día en Guayaquil pero como no se pueden realizar los testeos tampoco se los puede declarar como muertos por Covid-19. Es muy extremo lo que se está viviendo acá", insiste, y agrega: "Tanto en Guayaquil como en todo el Ecuador hay un sistema sanitario muy malo".

En declaraciones a 0223, Maite señala que ya tenía previsto el regreso por tierra al país pero comenta que "por toda esta situación obviamente se frenó". "Yo me tengo que hacer ciertos estudios de salud que son imposibles de realizar acá y me quiero ir a Argentina para poder atenderme bien", explica, y remarca: "Sé que no hay lugar más seguro y con mejor compañía que estar en casa y con mi familia".

La joven vivía con su pareja y tenía algunos amigos en Montañita pero ellos pudieron irse con el Hércules que llegó este lunes a Ecuador, donde todavía quedan más de 200 argentinos varados en Quito y otros puntos del país. "Yo estoy alquilando y, por suerte, el dueño entendió mi situación pero en muchos casos eso no sucedió. He tenido conocidos que terminaron durmiendo en una carpa. Lamentablemente no toda la gente aplica la misma consciencia a la hora de brindar su apoyo", indica.

"Lo que estamos pidiendo es que nos confirmen el vuelo de repatriación del 22 de abril. Acá hay embarazadas, gente con problemas respiratorios y adultos mayores o gente que tenía vuelos y que no están teniendo respuestas de las aerolíneas", advierte, sobre la gravedad de la situación que se atraviesa por estos días, e insiste: "Quiero volver a mi casa. Ecuador es un país muy lindo pero las medidas que tomó el Estado por la pandemia fueron muy malas".

Pese a la crisis que le toca vivir, Maite destaca el accionar de las autoridades del consulado argentino a través de las cuales pudieron asegurarse 20 dólares semanales para proveerse de alimentos y otros productos básicos en los supermercados. "Por suerte estoy bien de salud, tengo comida y estoy en una casa, pero la situación se pone cada vez peor. Hoy me quedan 10 dólares para subsistir hasta que puedan mandar un avión. Necesitamos ayuda de manera urgente", afirma.

Desde el 29 de febrero, Ecuador suma ya más de 7600 infectados por Covid-19 y reconoce 369 fallecimientos, pero esa cifra asciende a 805 decesos si se suman los pacientes que murieron por la enfermedad como causa probable. De los pacientes con diagnóstico confirmado, Guayaquil, que está ubicada al suoreste del país, concentra el 71 por ciento de los casos. "Aquí ya no hay lugar para enfermos ni para muertos", advirtió en las últimas horas su alcaldesa Cynthia Viteri.