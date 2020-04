El segundo testeo a uno de los marineros también dio positivo

Se trata del tripulante embarcado en el Atlantic Surf III, oriundo de la localidad de Luján. Al otro infectado aún no se le realizó la segunda prueba. Además, se sumaron otras 11 personas sospechosas de portar el virus.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de su Secretaría de Salud, confirmó este miércoles por la tarde el cuadro de coronavirus en uno de los tripulantes de los barcos que se encuentran amarrados en el Puerto de Mar del Plata. Las autoridades aguardan por el resultado de laboratorio del segundo marinero.

Desde la cartera que conduce Viviana Bernabei informaron que en las últimas horas se materializó el ingreso al Sistema Integrado Sanitario Argentino (Sisa) de uno de los dos trabajadores de la pesca que estaban en estudio. Se trata del hombre oriundo de la localidad de Luján embarcado en el Atlantic Surf III de la empresa Glaciar Pesquera S.A. La embarcación que se encuentra amarrada en el Puerto local, con 36 tripulantes a bordo, nunca llegó a zarpar.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias y municipales aguardan los resultados de laboratorio del marinero restante, embarcado en el buque Scirocco del Grupo Solimeno que este miércoles por la mañana amarró a la estación marítima local.

Durante la noche de ayer, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, anticipó que los tripulantes deberán permanecer 14 días aislados en los barcos. "No va a bajar ningún integrante de los buques hasta no tener claro que no pueden contagiar. Es importante que no entren en contacto con la ciudad””, había manifestado Montenegro.

De esta manera, son tres las personas que se encuentran bajo tratamiento por Covid-19 en Mar del Plata, luego de que el martes por la noche dieran de alta a una trabajadora de la clínica Pueyrredon que se había infectado. En tanto, se sumaron otras 11 personas sospechosas de portar coronavirus en la ciudad, 6 de ellas por una Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag) y las 5 restantes por síndrome gripal. Así, son 14 los pacientes que se encuentran en estudio.

Desde el 10 de marzo al 22 de abril al mediodía, 292 personas fueron estudiadas de las cuales 262 fueron desestimadas, 14 continúa en estudio y 16 fueron confirmadas. De las personas tratadas por Covid-19, 11 están recuperadas de la infección, 2 han fallecido y 3 son las que continúan en tratamiento.

Ante la noticia, los ingresos a la Terminal 2 y 3 del Puerto amanecieron bloqueados en la mañana de este miércoles por un nutrido grupo de estibadores en reclamo de mayores medidas de seguridad y exigiendo que se les realice un hisopado a los cerca de ocho mil trabajadores que todos los días cumplen su tarea en las terminales.