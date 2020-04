“No va a bajar ningún integrante de los buques hasta tener claro que no pueden contagiar”

El jefe comunal informó que las personas infectadas se someterán a un segundo testeo. Los tripulantes deberán realizar la cuarentena en las embarcaciones. "Es importante que no entren en contacto con la ciudad", remarcó.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, confirmó este martes por la noche los dos nuevos casos de contagio de coronavirus en Mar del Plata, que corresponden a tripulantes pesqueros. Este miércoles se reunirán con los gremios del Puerto.

“Por medio de un llamado al Same tuvimos la información de dos pesqueros que habrían dado en un primer testeo masivo dos casos positivos”, informó el jefe comunal desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), acompañado de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

A partir del dato que recibieron, el Municipio desplegó un protocolo de seguridad para impedir que los tripulantes de los barcos desciendan. “No va a bajar ningún integrante de los buques hasta no tener claro que no pueden contagiar”, sentenció Montenegro.

Es por ello que este miércoles se reunirán con las autoridades de los distintos gremios portuarios para coordinar los pasos a seguir y "despejar todo tipo de dudas". Si bien el Municipio lleva adelante distintos controles, el intendente aclaró que desde la comuna no tienen injerencia en los protocolos que se impulsan en los ingresos al Puerto. "No tenemos intervención", manifestó.

“Las personas no pueden bajar, están en cuarentena. Serán sometidos a un segundo análisis para determinar el nexo epidemiológico. Por más que estén asintomáticos, es importante que el buque no entre en contacto con la ciudad”, enfatizo Montenegro. Se espera que entre jueves y viernes estén los nuevos resultados.

En este marco, Montenegro enfatizó en la importancia de realizar testeos masivos, tal como inició el pasado martes personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) con un grupo de marplatenses que viajaron al exterior. "Al hacer testeos masivos uno va a encontrar personas asintomáticas. El 80% transcurre la enfermedad sin síntomas. Es importante detectarlos", subrayó.

Pese a los dos nuevos casos de contagio de Covid-19, el intendente puso paños fríos y pidió aguardar por los resultados de laboratorio de las segundas pruebas. Además, señaló que al momento no hay circulación viral en General Pueyrredon.

Por ella, el líder de Juntos por el Cambio hizo hincapié en el cumplimiento del distanciamiento social y el lavado de manos. "Sabemos que el virus está. Por eso vamos a continuar con los controles para cuidar la salud de los marplatenses y batanenses", reparó.

Por su parte, la secretaria de Salud reconoció que "la posibilidad de contagio siempre existe". "Por eso salimos a buscar a las personas que pueden llegar a ser portadoras para reducir la circulación comunitaria. El virus está presente. Cuando los encontremos serán aislados para que no den origen a muchos otros contactos", puntualizó Bernabei.

El primer caso refiere a un hombre de alrededor de 50 años procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está embarcado en el buque Scirocco, que amarrará en la terminal portuaria este miércoles pasadas las 7 de la mañana. La tripulación del barco, que pertenece al Grupo Solimeno, se había sometido a un testeo pero zarpó el domingo pasado sin conocer los resultados de laboratorio.

Según explicó Montenegro, el buque cumplirá la cuarentena en "rada", es decir a dos o tres millas de la costa marplatense."Si alguno de los tripulantes llega a presentar algún síntoma, entonces se lo desembarca pero sino la disposición es que la cuarentena se cumpla dentro del mismo barco", explicaron con anterioridad fuentes portuarias.

En tanto, el segundo caso contagio se constató en un tripulante que proviene de la localidad de Luján embarcado en el Atlantic Surf III, perteneciente a la firma Glaciar Pesquera S.A, que se encuentra amarrada en el muelle de la estación marítima local, con 36 tripulantes a bordo. Su tripulación también deberá permanecer embarcada durante dos semanas,