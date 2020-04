Duras revelaciones sobre la salud del marplatense Guillermo Vilas

El emblemático extenista, de 67 años, se encuentra "contenido" en Mónaco por su familia por una enfermedad mental.

Era un secreto a voces en el mundo del tenis, pero que este jueves toma notoriedad por una serie de revelaciones realizadas por el diario deportivo Olé. El marplatense Guillermo Vilas, mito del tenis mundial, padece la enfermedad de Alzheimer.

De acuerdo al medio capitalino, el exdeportista que en agosto pasado cumplió 67 años, está "contenido" por su familia en su residencia de Mónaco. Su última aparición pública fue el 2 de octubre último, cuando se viralizó un video de 7 segundos suyo junto al mítico Bjorn Borg, su rival en las décadas del '70 y '80.

Vilas llevaría varios años con esta enfermedad mental que produce un deterioro cognitivo y neurológico cada vez más grande con el correr del tiempo. El diario Olé reveló diferentes anécdotas contadas por allegados al marplatense que marcan su estado. Y en marzo de 2018, Roberto "Tito" Vázquez (excompañero de equipo en la Copa Davis y exentrenador) había declarado: "Nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

El instagram de Phian, esposa de Vilas.

El gran "Willy", en pareja con la tailandesa Phian hace 19 años y con quien tuvo 4 hijos (Andanin, Intila, Lalindao y Guillermo Juniors), no la está pasando nada bien: "Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, indicó una fuente a Olé.

El matutino recordó una situación vivida en septiembre de 2015, cuando Guillermo Vilas fue entrevistado por el programa radial "Perros de la calle": "no pudo precisar la edad de sus entonces tres hijas ni el nombre de una de ellas, lo cual motivó carcajadas ingenuas de sus interlocutores, incluso de Gastón Gaudio, que solía participar del programa. Andy Kusnetzoff, con mucho tacto, derivó el tema hacia otro lado".

También recordaron cuando fue homenajeado en febrero de 2016 en el Lawn Tennis Club, cuyo court central lleva su nombre: "Guillermo empezó a hablar de que había llegado en tren a Buenos Aires, después dijo que había sido en auto. Se perdía bastante, algo que a él antes no le ocurría, porque hablando era un crack más allá de algún divague existencial de los suyos. Iba caminando de un lado al otro y lo tenían que orientar, estaba como perdido...”. Y, agregaron: "Se estaba yendo del estacionamiento del Lawn Tennis, manejando, hasta que llegó al portón... y no pudo cruzarlo. El auto quedó frenado ahí hasta que su mujer se bajó, lo corrió hacia el lado del acompañante y manejó ella. ¿¡Cuándo Guillermo iba a dejar manejar a la mujer!?”.

Guillermo Vilas, a los dos días de nacer técnicamente en Buenos Aires, retornó con su familia a Mar del Plata a una vivienda de avenida Colón donde se crió. Estudió en el Instituto Peralta Ramos y deportivamente dio sus primeros pasos en el Club Náutico. Desde allí al mundo: ganó 62 torneos ATP, entre ellos cuatro Grand Slam: Roland Garros y US Open en 1977 y Abierto de Australia en 1978 y 1979. Es un mito del tenis mundial, y uno de los deportistas más grandes de la historia argentina, "padre" de todos los que vinieron después. Conocido por su verborragia, su "chispa" en cada diálogo, este momento significa un duro contraste, y preocupa a toda la gente que lo quiere como amigo, familiar, o ídolo.