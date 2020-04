Hallan en un descampado el cuerpo de un hombre con la cara desfigurada

Se trataría de una persona mayor de edad. Lo encontraron unos chicos que recorrían la zona. Personal de la comisaría decimoquinta trabaja en el lugar.

Un llamado al 911 permitió hallar este mediodía el cuerpo sin vida de un hombre en un descampado de difícil acceso en la zona norte de la ciudad. Personal de la comisaría quinta trabaja en el lugar en el marco de una causa a cargo del fiscal Alejandro Pelegrinelli.

Si bien los primeros datos daban cuenta que el cuerpo estaba en inmediaciones del predio del club Unión del Sur, se estableció que hay una importante distancia entre la finalización de la calle Beltrán y el lugar exacto del hallazgo.

Según los primeros datos a los que tuvo acceso 0223, el cuerpo está un descampado ubicado entre el barrio El Retazo, la zona del aeropuerto y Parque Camet. “Es en el medio del campo, no hay calles de acceso y no se puede llegar si no es con un vehículo 4x4 o una camioneta”, confirmaron las fuentes consultadas.

El hallazgo lo hicieron dos chicos que recorrían la zona a partir del olor que emanaba del lugar y dieron aviso a la policía. Personal de la comisaría decimoquinta con jurisdicción en la zona y de Policía Científica están presentes en el lugar según las directivas impartidas desde la Unidad Fiscal de Instrucción 5.