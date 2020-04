Trágico incendio en Parque Camet: murieron siete perros y una mujer perdió todo

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves en el lugar conocido como "Refugio de Blanca". La víctima del siniestro necesita de la colaboración de la comunidad para salir adelante de la difícil situación.

Siete perros muertos y pérdidas materiales totales. Ese fue el saldo que sufrió en la mañana de este jueves Blanca, la responsable de un refugio de animales que funciona en el barrio Parque Camet, después de que se gestara un fuego voraz que avanzó sin piedad por el lugar.

El espacio ya había sufrido un principio de incendio días atrás pero este jueves, alrededor de las 10.30, se produjo un cortocircuito en la instalación eléctrica de un bombeador de agua que tomó rápido contacto con un contrapiso de machimbre.

"Con el chispazo, se prendió fuego todo el machimbre y no se pudo apagar nada", explicó Marcelo, uno de los padrinos del "Refugio de Blanca", que se encuentra en inmediaciones del campo que pertenece al Club Independiente.

En el lugar que está dedicado a la protección de animales en riesgo, Blanca tiene más de 100 perros. Sin embargo, siete canes perdieron la vida durante el siniestro porque no pudieron salir de las instalaciones que se consumían por el fuego.

"No pude salvar a los perritos que quedaron adentro. Me quiero morir. ¡Dios! Se prendió todo, el fuego no me permitió entrar", relató Blanca, en un video que filmó mientras observaba con impotencia los estragos del incendio.

La mujer también vivía y tenía sus pertenencias en la estructura que quedó arrasada por las llamas, por lo que registró pérdidas materiales totales. Los padrinos y madrinas que prestan colaboración con ella iniciaron una campaña solidaria para ayudarla en este difícil momento.

En declaraciones a 0223, Marcelo dijo que la necesidad que urge por estas horas está ligada con el envío de chapas para poder avanzar con alguna construcción precaria en el corto plazo y devolverle una vivienda.

Cualquier persona interesada en sumar su aporte, puede comunicarse a los teléfonos 2236963722, 2236000734 o 01136373478. También, a través de las redes sociales del refugio, difundieron un CBU y un enlance de Mercado Pago para hacer llegar un auxilio económico por esa vía.