No habilitarán las salidas de esparcimiento en Lobería

Ya sin casos luego de dos pacientes infectados por covid-19 que se recuperaron hace varias semanas, las autoridades loberenses prefirieron descartar el permiso de salida de una hora y seguir con el aislamiento sin cambios hasta el 10 de mayo.

Aunque ya no hay ningún caso de covid-19 en Lobería desde hace varias semanas, luego de las dos personas de la localidad de San Manuel que se recuperaron satisfactoriamente tras ser de las primeras en la región en haberse contagiado la enfermedad, las autoridades del municipio decidieron por el momento no habilitar el permiso de salidas recreativas de una hora anunciado por el gobierno nacional.

El intendente del distrito, Juan José Fioramonti, comunicó la resolución de no habilitar las salidas y expresó al respecto: “He tomado la resolución de no habilitar las salidas recreativas en el partido de Lobería, propuestas en el decreto presidencial”, anunció.

“Esta decisión ha sido producto de intercambio de opiniones con los referentes del ámbito de salud y de seguridad y se motiva en que hemos logrado mucho hasta este momento, hemos logrado cuidarnos y esto se hace desde este sentido de cuidarnos y protegernos”, expresó el jefe comunal en un mensaje grabado para la comunidad.

“Desde el área de salud se me alerta sobre la presencia de mayores cuadros respiratorios, lo cual genera una situación de riesgo. Sabemos que el virus va a ingresar, por eso hemos tomado medidas de fortaleza y cuidado en los ingresos a Lobería. Pero no estamos preparados todavía para habilitar las salidas a

espacios públicos. No nos relajemos, el virus no nos va a dar tregua, esto es día a día. Quedémonos en casa”, dijo Fioramonti.

Situación de covid-19 en Lobería

Reporte del 26 de abril de 2020

Casos confirmados: 0

Casos en estudio: 0

Pacientes recuperados: 2

Personas en cuarentena obligatoria por haber regresado de otros países: 25

Personas que culminaron la cuarentena obligatoria: 66