Llanto, angustia e incertidumbre: el dramático pedido de Julieta para volver al país

No me gusta exponerme asi, soy de bajo perfil y me da mucha vergüenza pero no se como hacer para salir de acá, me siento secuestrada y abandonada por mi propio país. No tengo soluciones de la embajada, tampoco ninguno de los más de 200 que estamos varados en Portugal. Hoy a mi me afecta muchisimo la salud esta situación. Por favor pido una solución ya, no para el 15 de Mayo. Solamente difundiendo me ayudan un montón para llegar a la persona indicada. Gracias de nuevo a todos, portugueses y argentinos. #volveracasa #queremosvolveracasa @aerolineas_argentinas @latamairlines @tapairportugal

