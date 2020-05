Arrancó la construcción: 365 obras ya fueron autorizadas por el municipio

Así lo confirmaron desde la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano. Cerca del 30% de las declaraciones presentadas no fueron aprobadas.

Tras el permiso otorgado por el ejecutivo nacional el pasado jueves, este lunes arrancó la construcción en Mar del Plata. Desde la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano Municipal confirmaron la aprobación de más del 70% de las obras privadas que presentaron las declaraciones juradas para reanudar la actividad, que exigen cumplir un estricto protocolo sanitario por el covid 19, además de tener aprobado el inicio de obra, previo a la cuarentena.

Jorge González, titular de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano sostuvo en diálogo con 0223, que hasta el fin de semana, se aprobaron un total de 420 Declaraciones Juradas (DDJJ), de las cuales 365 ya fueron autorizadas. Hasta el domingo a la tarde, un 21% de las solicitudes no fueron autorizadas y un 7% no fueron aprobadas por la falta de datos, por errores en la carga de datos o en otros casos, por no tener la totalidad de los planos aprobados.

En ese punto, el funcionario aclaró que "las obras deben tener expediente municipal formado y un plano aprobado. Es un permiso de reinicio de obras, es decir, ya tenían todo listo y se pararon por la pandemia. Como mínimo, deben tener un número de expediente, responsable que lo solicita y planos aprobados para poder avanzar en esa cuestión.

El cumplimiento del protocolo sanitario es uno de los principales requisitos para reanudar la actividad, que además del uso de barbijos y el distanciamiento social, incluye la toma de temperatura, la percepción del olfato (oler vinagre), la prohibición del mate, además de cualquier salida dentro del horario de trabajo. Además de evitar usar el transporte público.