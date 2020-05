Alexis Matteo no es más el técnico de Círculo

Después de cuatro años muy buenos, se separan los caminos del "Papero" y el entrenador que lo llevó a la máxima categoría del Consejo Federal. También se desvinculó la mayor parte del plantel.

Como sucede en tantos lados, a causa de la pandemia del coronavirus y la finalización anticipada de los torneos, además de no saber cuándo se volverá a la actividad y con falta de ingresos en los clubes, Círculo Deportivo anunció la desvinculación de Alexis Matteo del club, luego de casi cuatro años que fueron muy importantes desde lo deportivo. Esto lo hizo oficial el presidente Federico López, quién también aseguró que cuando se empiece a trabajar en la próxima temporada, "Piki" y su equipo de trabajo son una posibilidad para conducir el equipo.

En una charla que brindó en la cuenta oficial del club en Instagram, el presidente agradeció al cuerpo técnico compuesto por Matteo, Ariel Carli y Juan Blaires por "casi cuatro años inolvidables, con la obtención del título local en 2017, ser permanentemente protagonista, la obtención del Torneo Regional Amateur y esta participación en el Federal A que para el club es histórica. Hoy decimos que se termina el ciclo de 'Piki", pero sin cerrar algo que cuando volvamos a trabajar en octubre o noviembre pensando en el próximo torneo, puedan ser tenidos en cuenta", señaló.

El paso de Matteo por la institución fue inmejorable desde los números: el "Papero" se consagró campeón de la Liga Marplatense 2017, fue semifinalista 2018, en la doble competencia de 2019 fue cuartofinalista en el certamen local, mientras lograba un histórico título en el Regional Amateur, consiguiendo el ascenso en Río Gallegos que le dio la posibilidad de jugar el Federal A en el segundo semestre de ese año y la primera parte de este 2020. Los objetivos se fueron cumpliendo, la permanencia en la categoría se alcanzó desde lo matemático, más allá que la suspensión del fútbol argentino le haya impedido confirmarla dentro de la cancha.

Además del cuerpo técnico, Círculo acordó la desvinculación de gran parte del plantel y se encuentra en diálogo con el resto de los futbolistas para poder cerrar la temporada y no comprometerse a ingresos que no podrá llevar adelante. El Federal A no se volverá a jugar hasta el año próximo y la idea de la dirigencia es empezar de nuevo a trabajar en octubre o noviembre, para analizar los pasos a seguir y poder definir si se va a participar o no. "La idea y las ganas de todos están, el objetivo es seguir teniendo a Círculo a nivel nacional, pero el análisis va a ser total antes de tomar una decisión", recalcó López.