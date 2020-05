¿Por qué se opuso la izquierda a la ley de educación virtual?

Los diputados del Fente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá fueron los únicos que se opusieron al proyecto de ley de educación a distancia.

El planteo de la ley es la modificación al artículo 109 de la Ley de Educación, que autorizaba esa opción en los niveles de adultos y educación rural, y ahora también incluirá la posibilidad de que la reciban menores, siempre que las circunstancias sean excepcionales. El resultado fue 248 votos a favor y dos en contra.

“Se está abriendo una puerta tenebrosa”, dijo Del Plá. Escuchá el por qué no acompañó el proyecto.

Por suparte, Del Caño dijo que los docentes están realizando un esfuerzo muy grande, al igual que las familias y los estudiantes. "Muchos niños y adolescentes no tienen las mismas oportunidades. Cómo se puede lograr esta educación en el marco de la pandemia cuando muchos no tienen conectividad, tienen computadoras viejas o no tienen Internet. Acá no se discute cómo se va a garantizar que la igualdad sea real", sostuvo.