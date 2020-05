Prisiones domiciliarias: “Hay una campaña que quiere dañar al Gobierno y generar miedo”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires realizó una conferencia de prensa, donde anunció la incorporación de 1.350 nuevas plazas carcelarias en los próximos meses.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó este martes que debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en el ámbito carcelario, “quien va a la cárcel, quien tiene una prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo”.

En una conferencia de prensa que brindó junto a los ministros bonaerenses Sergio Berni (Seguridad) y Julio Alak (Justicia), el Gobernador anunció un plan de infraestructura de ampliación de la capacidad penitenciaria, con la incorporación de 1.350 nuevas plazas en los próximos meses.

En ese marco, Kicillof denunció que “hay una campaña con un objetivo que es dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.

En tal sentido, el gobernador bonaerense sostuvo que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

🔴 AHORA | Seguí en vivo la conferencia de prensa del gobernador @Kicillofok junto a los ministros @SergioBerniArg y @Julio_Alak👇🏼https://t.co/F1TEzTmHYW — Gobierno PBA (@BAProvincia) May 5, 2020

"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", dijo el mandatario.

Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak, señaló que este gobierno, “recibió una superpoblación carcelaria de 110% de internos” en las 63 cárceles bonaerenses y que en esta pandemia de coronavirus, “todos los estados del mundo tomaron medidas” debido al riesgo sanitario.

“Dejaría una crisis sanitaria similares a lo que deja una guerra en lo que implica la violación de los derechos humanos”, agregó Alak.

“Del 17 de marzo al 17 abril de este año por el coronavirus, hubo menos libertades por agotamiento de pena, libertades asistidas y condicionales que el año pasado. En el mismo período del 2019 hubo 1720 libertades contra 1605 de este año”, aseguró el ministro de Justicia, en relación a las fake news que giran en torno al tema.