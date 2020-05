Pinamar es la segunda ciudad de la provincia en autorizar la actividad

Desde Info Pesca MDQ, realizaron un informe detallado sobre este deporte tan tradicional en nuestra región. La autorización en la ciudad costera y la situación en el resto de la zona.

Pinamar se convirtió en la segunda localidad de la provincia de Buenos Aires en permitir la pesca deportiva de costa, según el decreto que puso en vigencia su intendente, Martín Yeza, en las últimas horas, y de esta manera, la ciudad balnearia se suma a lo que ya se había establecido en Bahía San Blas. Los pescadores ya fueron a la costa este lunes y lograron buenas capturas de corvinas rubias. A continuación, todos los detalles de la normativa y un repaso completo de lo que está sucediendo en varias localidades, incluida Mar del Plata, en este informe imperdible de Info Pesca MDQ.

Lo que era un secreto a voces, finalmente se oficializó: Pinamar permitió la pesca deportiva. La resolución, a la que tuvo acceso Info Pesca MDQ a través de la comuna de esa localidad, establece que se permite “la pesca artesanal únicamente de costa, en el horario de 7 a 17 horas” y además aclara puntualmente los sectores delimitados para tal fin. “En Valeria del Mar, el espacio de costa comprendido entre Av. Espora y puesto de Bajada Náutica (Corbeta Halcón); y en Pinamar, el espacio de costa comprendido entre Av. Bunge y balneario La Rambla”, aclara el decreto.

Para la aprobación por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, se elaboró un protocolo sanitario que deberá ser respetado por cada uno de los pescadores que quiera acercarse a la costa. Remarca que “si el traslado a la costa se realiza en automóvil, todos los ocupantes deberán usar tapabocas” y que deberán “dirigirse desde el hogar al lugar de pesca sin escalas durante la ida y la vuelta”. “No podrán realizar la actividad de pesca aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo”, establece el decreto, y respecto del comportamiento del pescador en la cancha de pesca informa que resulta obligatorio “el uso de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) y mantener al menos 1,5 metros de distancia entre personas”.

Durante la mañana de este lunes son varios los pescadores que se hicieron presentes en la costa pinamarense, quienes cumplieron todos con el protocolo sanitario correspondiente. Aunque los especialistas entienden que el sector es bastante escueto, ya se dieron muy buena capturas de corvinas rubias y lógicamente a muchos les volvió el alma al cuerpo. Sí, increíble pero real: información de capturas y de pesca en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por el COVID-19. Aquellos que venían diciendo que todo esto de a poco iba a pasar, tenían razón. Por ahora.

El resto de las ciudades

La extensa costa que tiene la provincia de Buenos Aires propone muchísimas localidades que poseen gran cantidad de habitantes que practican la pesca deportiva. Sin embargo la cuarentena establecida por el gobierno nacional paró todas las rotativas y con ello se acumuló la ansiedad de pescadores. Es por eso que Info Pesca MDQ ofrece un repaso completo para saber en qué situación está cada uno de los lugares típicos.

Mar del Plata es uno de los casos más complicados. Primero, porque tiene una población muy superior a los 500 mil habitantes (se estima unos 850 mil) con lo cual sus habitantes deben seguir cumpliendo el aislamiento tal y como estaba previsto de antemano. Y segundo, porque no dispone de extensos kilómetros de playa que puedan evitar un posible conglomerado de gente. El Intendente Guillermo Montenegro está muy firme con su postura de respetar los protocolos sanitarios y no da el brazo a torcer. Es decir, no hay ningún pedido formal ni oficial por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón. Y más allá de algunos pedidos que se harían en las últimas horas por parte de algunos grupos puntuales, el futuro es sombrío.

El jueves pasado autoridades del Partido de General Alvarado recibieron en su despacho a una comitiva encabezada por el presidente del Club Pescadores Albatros de Miramar, Sebastián Nazar. En la charla se estableció la necesidad del regreso de la actividad de la pesca deportiva y el intendente se mostró bastante receptivo. Si bien todavía deben elaborar un protocolo sanitario y elevarlo a provincia, por lo menos ya figura en la agenda del municipio. De la gestión de sus autoridades dependerá la celeridad de la cuestión. Pero es un gran avance.

En Mar Chiquita, silencio stampa. En su momento se habían otorgado algunos permisos puntuales para realizar una pesca “solidaria”, pero ante el reclamo de varios sectores relacionados a la actividad, se volvió a fojas cero. No parece haber intenciones inmediatas de buscar una habilitación, y los más conocedores de la historia de su intendente y sus acciones dicen que ven “muy difícil” que se haga algo por la pesca deportiva en esa zona. A seguir esperando.

En el Partido de la Costa, se abrió un registro municipal para que se anoten únicamente los pescadores que utilizan la actividad como sustento para su familia, o bien, quienes hacen uso comercial de la misma. Y aunque todavía no hay novedades al respecto, se estima que en las próximas horas habrá novedades dado que las autoridades están trabajando en el tema. Cualquiera que sea la novedad, se sabe por el momento que se habilitaría únicamente la pesca de sustento y no la recreativa. Habrá más noticias para este boletín.

En Villa Gesell ven con preocupación la inactividad del gobierno local, incluso ante el contraste con Pinamar. Es que hay un proyecto en el Concejo Deliberante para elevar el pedido a provincia, pero todavía no se trató ni siquiera en comisión ni tampoco tiene votación alguna. Parece cajoneado.

Por último, las novedades llegan desde el Partido de Tres Arroyos. Inicialmente se iba a poner en práctica esta semana una prueba piloto para que pescadores de Claromecó, Reta y Orense pudieran salir a la costa a pescar. Sin embargo, debieron parar en seco la idea: durante el último fin de semana Claromecó abrió sus ingresos para que la gente de la zona que tiene propiedades allí puedan revisarlas. ¿El resultado? Explotó la ruta de autos, la situación se desmadró y debieron echarse para atrás. Por disposición de las autoridades sanitarias de la zona, dieron marcha atrás con la posibilidad de hacer caminatas o, justamente, pescar. Los más positivos dicen que en los próximos días se puede llegar a reflotar.