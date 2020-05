Habilitan múltiples actividades comerciales en Necochea

El intendente Rojas se reunió en persona con el gobernador Kicillof y confirmó que los rubros de peluquerías, pinturerías, lavaderos de vehículos, construcción privada y martilleros ya tienen permiso para operar.

A partir de este miércoles 6 de mayo, las peluquerías, pinturerías, lavaderos de vehículos, la construcción privada y los martilleros podrán volver a desarrollar actividad en Necochea, luego de que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprobara los respectivos protocolos enviados por el Departamento Ejecutivo local.

Según se informó desde la Secretaría de Gobierno, a cargo de Jorge Martínez, en las próximas horas se estarán firmando los respectivos decretos para la implementación de dichas actividades, las cuales tendrán que cumplimentar diferentes cuidados al momento de la atención a los clientes.

La novedad llegó en paralelo a la reunión que mantuvo este martes en La Plata el intendente de Necochea, Arturo Rojas, con el gobernador Axel Kicillof. Tras el encuentro, el gobierno bonaerense aprobó los protocolos presentados por el Ejecutivo, en consonancia con el HCD, para habilitar otras varias actividades económicas además de los cinco rubros citados.

"Las gestiones fueron más que positivas, hemos logrado abrir más actividades comerciales, lo cual es sumamente importante para la economía local", expresó el jefe comunal necochense.

Los cinco rubros que picaron en punta

En el caso de las peluquerías, los clientes deberán solicitar un turno previo y en el local no podrá ingresar más de una persona a la vez para ser atendida. A la vez, no podrá atenderse a un vecino que no haya solicitado el respectivo turno con antelación. El mismo, deberá concluir con barbijo, tapaboca o elemento similar que cubra la nariz y boca.

Situación similar es la que se aprobó para las pinturerías, ya que el protocolo establece que el cliente no deberá ingresar al local bajo ninguna circunstancia, para lo cual se dispondrá de un bloque al acceso con un mostrador, mesa o similar, colocado a un máximo de hasta 1,5 metros de la puerta de ingreso.

Para la construcción privada, queda autorizada la refacción, ampliación, mantenimiento, continuidad de obra y obra nueva, en todos sus rubros y oficios. El Municipio, a través de la Dirección de Obras Privadas, llevará un registro sobre el profesional actuante y cada operario de la obra.

Por último, en el caso de los martilleros, los turnos se otorgarán a través de medios telefónicos o electrónicos, “no debiendo otorgar más de dos turnos por hora”.

Por su parte, los lavaderos de vehículos deberán otorgar un turno previo para el cliente y no podrán trabajar más de dos personas en el local, y sólo ingresará el vehículo y no su conductor.

Más permisos otorgados por Provincia

En todos los casos citados, los establecimientos deberán colocar cartelería que informe a sus clientes y al público en general respecto a los recaudos establecidos en cada protocolo, a la vez que se indica que el control y monitoreo de las actividades estará a cargo de la Dirección de Control Urbano y Defensa Civil.

Asimismo, de forma previa al ingreso del cliente al local (en los rubros que se permita) se procederá a la desinfección de manos con una solución desinfectante (alcohol en gel o rociador con alcohol al 70%).

Las actividades habilitadas por Provincia

1.-Reparación de electrodomésticos, artefactos del hogar, herramientas y afines.

2.-Artesanías y bijouterie.

3.-Mueblerías y decoración.

4.-Bazar.

5.- Marroquinerías.

6.-Marmolerías.

7.-Comunicación gráfica.

8.-Indumentaria, lencería, venta de ropa y prendas de vestir.

9.-Juguetería.

10.-Fotografía.

11.- Mercería y venta de telas.

12.-Electrodomésticos.

13.-Calzados.

14.-Productos de chocolate, alfajores y heladerías.

15.-Tapicerías.

16.-Agencia de venta o concesionaria de vehículos y bicicleterías (venta).

17.-Venta diarios y revistas.

18.-Ortopedia.

19.-Cerrajerías.

20.-Talleres de chapa y pintura, tornería o similares.

21.-Vivero y florería.

22.-Forrajería.

23.-Imprenta.

24.-Joyería y relojería.

25.-Librerías de textos y de insumos de oficina.

26.-Locales gastronómicos: restaurantes, cafetería, café bar, pizzería, rotiserías, sandwicherías y comidas rápidas o similares.

27.-Lubricentro.

28.-Papelera.

29.-Perfumería y cosmética personal.

30.-Regalería.