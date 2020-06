Tras detectar un tercer contagio en el distrito, suspenden las caminatas en San Clemente

El intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, brindó una conferencia de prensa a través de la cual anunció que por indicación del Comité Epidemiológico Local se pondrá en marcha en el distrito una nueva etapa preventiva administrada por zonas.

El jefe comunal explicó que al confirmarse el caso positivo de Covid-19 en un adulto mayor de la localidad de San Clemente, se organizó una reunión de gabinete ampliado para coordinar el trabajo frente a la nueva situación.

Producto de las recomendaciones del equipo de Salud y del Comité Epidemiológico de La Costa se decidió en primera instancia la suspensión momentánea de las caminatas recreativas en San Clemente.

“Vamos a llevar adelante una solicitud a las fuerzas de seguridad para que tengamos mayor presencia y control en distintas zonas que ya tenemos identificadas por conductas que no deberían ser”, adelantó el ejecutivo local.

Sobre la duración de la suspensión de las caminatas recreativas, el mandatario local precisó que será tema de estudio y evaluación para determinar el momento en que se vuelva a habilitar la actividad.

“Tenemos la barrera del tapaboca, el distanciamiento social y la limpieza de manos con alcohol en gel. Esas son las barreras. Todo esto es para que no se provoque contagio. Si hacemos reuniones, nos juntamos con los vecinos, nos vamos a contagiar. Todo lo que no tenga distanciamiento social provoca contagio. Ya lo sabemos, así que no lo hagamos”, subrayó.