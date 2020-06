Renuevan el alerta por lluvias y tormentas fuertes para Mar del Plata

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que continúa vigente el alerta por fuertes tormentas para Mar del Plata y el resto del sur y centro de la provincia de Buenos Aires.

En su último informe, desde el SMN advierte la presencia de lluvias y tormentas, algunas de fuerte intensidad, acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo y principalmente abundante caída de agua.

“Se estiman valores totales de precipitación entre 40 y 80 milímetros pudiendo ser superados especialmente en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires”, señalan desde el SMN.

Las condiciones comenzarán a mejorar de oeste a este durante la madrugada del jueves 18.

Desde la empresa estatal de agua Osse, pidieron a los marplatenses que debido al alerta vigente, no saquen las bolsas a la calle, evitar que los contenedores no queden cerca del cordón y no dejar restos de poda en lugares inapropiados.