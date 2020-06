Alvarado festeja sus 92 años en un momento muy especial

Lo que más le duele a los hinchas de Alvarado, es que en un momento tan importante de la historia no pueden salir a festejar, no se pueden reunir, organizar una cena, juntar a la familia del club, desde los más grandes a los más viejos. Y encima, tienen motivos de sobra para celebrar. Junio es un mes lleno de emociones, los ascensos anteriores, el martes se cumple el primer aniversario del salto a la Primera Nacional y no habrá eventos multitudinarios. Y este domingo, 21 de junio, celebra 92 años de vida, para uno de los clubes más populares de la ciudad, fundado en 1928. "El Gigante del Interior", una de las páginas partidarias, realizó un emotivo video.

Sus comienzos, como muchos clubes de aquellas épocas, se dieron cuando un grupo de amigos se reunía en un bar y le daban forma a una ilusión. El Bar "Puente Alvarado", en la esquina de San Juan y Alvarado, fue el puntapié inicial para una institución que con el correr de los años fue ganando un arraigo popular que lo convirtió en uno de los clubes más importantes de la ciudad y la zona.

El fútbol siempre fue su principal deporte, se enorgullece de haber sido la primera institución deportiva con un instituto educativo cuando creó su Jardín de Infantes, y le abrió las puertas a otras actividades. Los deportes de contacto, en el último tiempo, han sido también destacadas de la mano del "Turco" Roura y el entrenador Gabriel Villalobo.

Pero las alegrías siempre llegaron de la mano de la redonda, con la llegada a la Liga Marplatense de Fútbol después de ser multicampeón en los torneos barriales, el título en Primera B en 1964 para dar el salto a la A y el campeonato de 1977 que le permitió, además, jugar el Torneo Nacional del año siguiente. Con idas y vueltas, buenas y malas, el club siempre luchó por seguir creciendo, pasó épocas complicadas desde lo económico, tuvo una recordada final con Arsenal de Sarandí en 1992 que lo dejó a un paso del Nacional B, llegó al Argentino A en 2008, cayó al B un año más tarde y volvió a subir en 2012, de la mano de un histórico como Gustavo Noto para empezar a soñar con más.

Ese más se concretó hace casi un año. El martes será el primer aniversario del paso a la Primera Nacional, con Mauricio Giganti recibiéndose de héroe desde el banco, con un grupo de jugadores que quedará marcado para siempre en la historia del club.