Novak Djokovic dio positivo y está en el centro de la polémica

Se veía venir. Luego de los positivos del búlgaro Dimitrov y el croata Coric, no sorprende que Novak Djokovic esté en la misma situación y haya tenido que confirmar a través de sus redes sociales que tiene coronavirus, luego del torneo exhibición que organizó en Croacia, que tuvo una fiesta que se viralizó sin distanciamiento social, barbijos, ni ningún tipo de cuidados. El número 1 del ránking mundial y, además, presidente del Consejo de Jugadores, está en el ojo de la tormenta y recibe críticas de todo el mundo. También está infectada su mujer Jelena.

Al regreso a Belgrado luego de la segunda etapa del "Adria Tour", Djokovic se realizó el testeo y, tras el positivo, emitió un comunicado: "Inmediatamente después de llegar a Belgrado, fuimos a hacer pruebas. El resultado de Jelena y yo es positivo. Los niños son negativos", comenzó. "Todo lo que hemos hecho en el último mes, lo hemos hecho con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo fue de carácter humanitario con la idea de ayudar a los tenistas de la región, proporcionarles condiciones para jugar, obtener ingresos y, de ese modo, superar este período difícil con mayor facilidad", intentó explicar.

A continuación, expresó que "al mismo tiempo, queríamos enviar mensajes de solidaridad y respeto, juego limpio. El objetivo también era ayudar a las fundaciones caritativas y a quienes más lo necesitan, y me alegra que una gran cantidad de personas se hayan unido a esa iniciativa. Organizamos el torneo en un momento en que el virus se debilitó, creyendo que se habían cumplido las condiciones para su mantenimiento".

Por último, dijo: "Lamento muchísimo cada caso individual de infección. Sigo las declaraciones de los médicos y espero que el número de personas infectadas no aumente. Espero que la situación de salud de nadie sea complicada y que todos estén bien. Permaneceré en autoaislamiento durante los próximos 14 días y repetiré la prueba en 5 días".

Más allá de la organización del torneo, lo que puso en el foco a Djokovic fueron las formas. En el arranque de la Pandemia había hablado de que no era tan importante, se mostró en contra de una posible vacuna y, con la mejora en su país, llevó a cabo la gira exhibición, como preparación para la vuelta del tenis en el circuito. Sin embargo, no se quedó con eso, fue a puertas abiertas con mucha gente en los estadios y, para colmo, no tuvo problemas en publicar reuniones sociales sin ningún tipo de distanciamiento, jugó un partido de fútbol donde abundaron los abrazos y, la gota que rebalsó el vaso, una fiesta entre los tenistas en la que se veía a varios de ellos, muy cerca uno de otro, sin barbijos, con el torso descubierto y como si se estuviera en total "normalidad".

El domingo se había confirmado el caso de Grigor Dimitrov, el lunes fue el turno de Borna Coric, Viktor Troicki e integrantes de los equipos técnicos, entre ellos el preparador físico de Djokovic. Por eo, no llama la atención que "Nole" haya dado positivo, lo mismo que su esposa, aunque anunciaron que sus niños fueron negativo.