Lobería en fase 5: otro rechazo al convenio para recibir pacientes con Covid-19

El intendente de Lobería, Juan José Fioramonti, confirmó que el gobierno bonaerense notificó al distrito del avance a la fase 5 de distanciamiento social a partir de este miércoles 24 de junio. En paralelo, el jefe comunal detalló que no firmara el convenio que propone la provincia para recibir pacientes con coronavirus.

“Se me notificó que el distrito de Lobería ingresa en la fase 5. Es algo que hemos logrado todos los loberenses, cada vecino con su compromiso logró que seamos reconocidos para poder tener una ampliación en las actividades que se llevan adelante en nuestra comunidad. Eso genera oportunidades en

muchos de los sectores que las estaban reclamando, en las actividades de esparcimiento, deportivas, en la gastronomía y actividades religiosas”, confirmó el intendente.

Fioramonti explicó, además, que en los próximos días se van a dar a conocer los protocolos de las actividades que se van a habilitar. “He instruido al área de Deportes, Gobierno y Legales para que den a conocer cómo van a implementarse los protocolos de las actividades que se amplían. He marcado la necesidad de controlar, de acompañar, de cuidar y de estimular esa responsabilidad ciudadana”, dijo el titular del Ejecutivo local.

Convenio polémico

Al igual que su par de Tandil, Miguel Lunghi, el jefe comunal loberense se refirió a la solicitud de la provincia para disponer de camas en Lobería a fin de atender pacientes de otras localidades.

“Llegó un convenio donde se le pide al intendente que adhiera para que la Provincia pueda disponer de camas extrahospitalarias en Lobería. Son los

dispositivos que hemos armado en distintos lugares de nuestra comunidad para poder alojar vecinos covid positivos. La decisión que le he transmitido a las autoridades sanitarias es no disponerme a la firma de ese convenio porque entiendo que es asumir un compromiso que Lobería no está preparada todavía para hacerlo”, explicó Fioramonti.

“Mi prioridad son los loberenses, mi compromiso es con los loberenses. Tienen que tener la oportunidad, por todo el esfuerzo que están haciendo, de acceder al sistema social de salud”, agregó el jefe comunal.