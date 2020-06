Lunghi avisó que no firmará el convenio para recibir pacientes con coronavirus

El gobierno de la provincia de Buenos Aires le envío a los municipios de la región sanitaria VIII un convenio en el que propone a cada comuna de modo no obligatorio aceptar poner a disposición del Ministerio de Salud provincial camas extra hospitalarias para derivación de personas con coronavirus en aislamiento a cambio de una suma de dinero por paciente.

Este martes en la mañana, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, brindó precisiones sobre la propuesta de firma del convenio y avisó: “La Provincia ya aclaró que no es obligatorio y nosotros hemos decidido que no vamos a firmarlo”, comunicó el intendente.

En ese sentido, Lunghi precisó: “La propuesta no hace mención expresa a las camas de terapia intensiva para pacientes de Covid 19, se habla de que los municipios que aceptan el acuerdo ponen a disposición de la Provincia camas extra hospitalarias para derivación de personas con coronavirus en aislamiento”.

Al respecto de su postura, el jefe comunal tandilense explicó: “La cuestión central es que si alguna de estos pacientes recibidos tuviera algún agravamiento de su cuadro y fuera necesario, el municipio tiene que hacerse cargo de atenderlos e internarlos o en habitaciones individuales del hospital o en terapia intensiva llegado el caso”.

A continuación, Lunghi remarcó: “A partir del análisis y evaluación que realizamos, reafirmamos la postura de no firmar este convenio. El esfuerzo de todos los tandilenses nos ha permitido estar en una buena situación sanitaria por el momento, pero no podemos pensar que estamos libres del virus o que no pueden aparecer nuevos casos”, sentenció

Tandil se encuentra en la fase 5 de contención de la pandemia y contabiliza más de dos meses sin nuevos contagios. “Ahora más que nunca es necesario seguir insistiendo con esta idea de la libertad responsable. La responsabilidad y el cuidado de cada uno es fundamental”.