Murió el exgobernador Hermes Binner

El exgobernador de Santa Fe Hermes Binner falleció este viernes a los 77 años después de haber permanecido internado en una unidad de terapia intensiva por un cuadro de neumonía aguda que no pudo superar.

El estado de salud del dirigente, quien llegó a postularse por la presidencia de la Nación, se había agravado profundamente en las últimas horas durante el curso de la enfermedad en una clínica de la localidad de Casilda.

Por los síntomas respiratorios que presentaba, Binner había sido sometido a un testeo de Covid-19 que dio resultado negativo y descartó totalmente la presencia del virus en su organismo.

Entre su carrera política, se destaca su intendencia en Rosario durante dos períodos y el hecho que haya sido el primer gobernador (2007-2011) socialista de la Argentina. Además, fue candidato a presidente de la Nación.

El exgobernador estaba internado desde diciembre último en el geriátrico Los Naranjos de Casilda, afectado por alzheimer avanzado y complicaciones renales. El pasado 5 de junio, Binner cumplió 77 años y el Partido Socialista organizó en su homenaje un aplausazo digital.



"No nos reconoce y me pone muy triste", había dicho en ese entonces a la prensa local el ex ministro de Salud de Santa Fe Miguel Ángel Cappiello.