Rafael Correa denuncio proscripción en su contra para participar de las elecciones

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este jueves que pretenden impedirle participar en las próximas elecciones, al intentar proscribir a su movimiento político Fuerza Compromiso Social (FCS).



Desde Bélgica, Correa encabezó una rueda de prensa y confirmó que "si le dejan" será candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones presidenciales y de asambleístas previstas para 2021, impulsado por el FCS, una fuerza que todavía no anunció el candidato previsto para la Presidencia.





El ex mandatario de Ecuador (2007-2017) cuestionó la recomendación de la Contraloría del Estado, que pide al Consejo Nacional Electoral (CNE) que deje sin efecto la inscripción de cuatro organizaciones políticas, entre ellas FCS, que en los comicios locales del 2019 logró buenos resultados en algunas circunscripciones.



La Contraloría recomendó en 2019 al CNE vigilar la situación legal del movimiento político de Correa porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, y la semana pasada pidió su eliminación.





Tras rechazar esa petición, Correa agregó hoy que el ex prefecto de la provincia del Azuay, Paúl Carrasco, denunció "que fue llamado por el consejero (del CNE) Luis Verdesoto para pedirle que apoye el retraso de las elecciones para dar tiempo al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva" contra el ex gobernante, lo que le impediría participar en las elecciones.



"Le están robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula", en Brasil, afirmó Correa y pidió "reaccionar" a la ciudadanía ante el "escándalo" y reiteró que sus opositores intentan impedir que sus aliados participen en las elecciones, lo que atribuyó a una persecución.



Los movimientos que fueron observados dentro del informe de Contraloría son además de FCS, Justicia Social, de Jimmy Salazar, esposo de la ex asesora de Correa Pamela Martínez; Juntos Podemos, del ex prefecto de Azuay, Paúl Carrasco; y Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, hermano del actual mandatario.