Detectan dos nuevos casos de coronavirus en Mar del Plata

La seguidilla de tres días sin casos de coronvirus en Mar del Plata se interrumpió este lunes, con la confirmación de que fueron detectados dos nuevos pacientes infectados. No obstante, desde el municipio aclararon que se trata de casos no autóctonos por lo que no interrumpe la cuenta rumbo a los 21 días para acceder a la fase 5, algo que de todos modos las autoridades consideran muy difícil de cumplir.

En el último informe del Sistema Integrado Sanitario Argentino (Sisa) se confirmó que dos mujeres de 59 y 22 años, madre e hija, con domicilio en General Pueyrredon y provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) dieron positivo de Covid-19. Por llegar desde un lugar con circulación viral no se cosideran casos autóctonos. Ambas se encuentran asintomáticas y permanecen en aislamiento domiciliario.

A su vez, se detalló ingresaron 37 nuevas personas en estudio que se sumaron a las 7 que había ayer por la noche. De los 44 casos sospechosos, horas más tarde, se desestimaron 36, se confirmaron 2 personas con coronavirus, por lo tanto son 6 las personas que permanecen en estudio.

De las personas que esperan el resultado de los hisopados3 fueron diagnosticadas con fiebre y otros síntomas respiratorios, una con infección respiratoria aguda grave (Irag), una es un trabajador de la fuerza de seguridad con síndrome gripal y una persona es un trabajador de la salud con sintomatología gripal.

Continúan en tratamiento por Covid-19, una mujer de 30 años, trabajadora de la salud que ingresó a la ciudad procedente de Bolivia y que permanece en aislamiento domiciliario; un hombre de 23 años, asintomático, proveniente de la ciudad de Córdoba, y residente en esa ciudad, que permanece en aislamiento en el hotel; un hombre de 24 años, procedente de Lomas de Zamora, y residente de esa ciudad, trabajador de la pesca, que permanece asintomático realizando el aislamiento en el hotel que dispuso la empresa contratista; un hombre de 26 años, residente de Mar del Plata y repatriado de Perú, con síntomas leves, que permanece en aislamiento en el hotel; un hombre de 26 años, trabajador de la salud, con síntomas leves, residente de nuestra ciudad, que permanece en aislamiento domiciliario; 2 mujeres, de 59 y 22 años, provenientes de CABA, que se encuentran asintomáticas, en aislamiento domiciliario.

De esta manera, hay 7 personas en tratamiento por Covid 19 y son 6 las que están siendo estudiadas aguardando los resultados del testeo.

Desde el 10 de marzo al 29 de junio, 2013 personas fueron estudiadas de las cuales 1959 fueron desestimadas, 6 continúan en estudio y 49 fueron confirmadas. De las personas tratadas por Covid 19, 38 están recuperadas de la infección, 4 han fallecido y 7 personas están en tratamiento.