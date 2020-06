“Te voy a matar, te juro; date por muerta”

Desde hace medio año, Verónica Wehren (30) vive con miedo a que su expareja, Rubén López (29) la mate. Es que así se lo advirtió en reiteradas oportunidades a través de amenazas telefónicas, vía WhatsApp, por mensajes de texto o, incluso, personalmente, todas las veces que se le apareció en la casa, en donde vive junto a sus tres hijos de 12, 11 y 8 años.

Hasta el momento, Verónica radicó al menos cuatro denuncias en la Comisaría de la Mujer y hasta le otorgaron una restricción de acercamiento por un año. Cuenta también con un botón antipánico. “Eso, además de los innumerables llamados al 911”, aseguró este lunes en diálogo con 0223. Sin embargo, la mujer no está tranquila porque López ya le dio muestras de lo que puede ser capaz: semanas atrás, una mañana, se metió en su casa tras forzar una reja y le rompió las cuatro ruedas del auto para que no pudiera salir.

“Tuvimos una relación de un año y medio y terminamos hace seis meses. Si bien siempre traté de que todo fuera de la mejor manera, enloqueció y empezó a seguirme, incluso, a meterse en mi casa”, contó la mujer, que por temor a que le haga algo a sus hijos, desde hace unos días abandonó su casa y se fue a vivir a lo de un familiar.

López -un filetero del puerto local- fue detenido por tenencia de marihuana pero, cree, recuperará la libertad en cuestión de horas y volverá a hostigarla. A pesar de que está detenido, las amenazas no se terminaron. “El sábado a la mañana me llamó una mujer de un número desconocido para decirme que me iba a prender fuego a mi y a mis hijos”, relató, desesperada.

Además de mensajes violentos (“te voy a matar”, “date por muerta”, “si quiero te encuentro”, son algunos) en una ocasión le envió también una foto suya, en la que se lo ve con un arma de fuego apuntándose en la sien. “Está armado, necesito que la justicia haga algo porque me va a matar”, pidió.