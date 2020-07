El arquero marplatense que le dijo que no a Maradona

Muchas veces en el fútbol, a las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, todavía quedan algunos a los que no los mueve sólo una mejor oferta o hasta un llamado inesperado y se mantienen firme con lo que dijeron y cumplen. Así es el caso de Juan Francisco Rago, el arquero exAlvarado, figura y capitán de Atlanta, que rechazó un ofrecimiento de Gimnasia y Esgrima La Plata, y tuvo que decirle que no al pedido de Diego Maradona porque le había prometido continuar a la dirigencia de su actual club. También hubo sondeos de un club grande que no avanzaron por el mismo motivo.

Lo dice risueño, sin dudar, pero con la sensación interna de que hizo lo correcto. Aunque su familia y sus amigos lo "quieran matar", la tranquilidad de haber cumplido con su palabra, no se compara con nada. Y tiene más valor aún, porque no aún es una incógnita lo que pasará con la Primera Nacional y si bien Atlanta estaba en puestos de ascenso, la AFA plantea que los pasajes a Primera se definan en la cancha y puede pasar cualquier cosa. Entonces, "Panchito" seguirá, en principio, en una categoría de ascenso cuando tuvo la chance de asegurarse un lugar en la máxima categoría.

Además, no es lo mismo que te llame cualquier entrenador a que el llamado lo haga Diego Maradona. Desde el entorno del técnico de Gimnasia le hicieron saber que el mejor jugador de la historia lo quería en su equipo luego de la partida de Jorge Broun. Sin embargo, la palabra todavía tiene valor y "Panchito" enorgulleció al viejo "Pancho" y firmó su renovación hasta diciembre con el "Bohemio".

Otro que puso el ojo en el exarquero de Ferro de Pico y Alvarado fue Lucas Pusineri. El técnico de Independiente ya había hecho un intento cuando dirigía en Colombia y mostró su interés para llevarlo al "rojo", pero la respuesta del representante Martín Bacega fue la misma: agradecimiento y la explicación de que había una palabra que respetar.