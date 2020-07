Clausuran la pesquera en la que se detectaron 10 casos de coronavirus

Tras la confirmación de 10 casos positivos de coronavirus en una pesquera, el municipio clausuró este lunes de manera preventiva y por 14 días el lugar para evitar que los operarios continúen yendo a trabajar y, de esa manera, evitar la propagación del virus. Se trata de un establecimiento ubicado en Alejandro Korn al 3000, en el límite de los barrios Cerrito Sur y Juramento, que no tendría habilitación para funcionar.

Así lo informó el titular el Same, Juan Di Matteo, quien advirtió que dada la situación de la empresa, "desde hace 48 horas tomó intervención en el caso policía ecológica" y continuará cerrada "hasta tanto se aclare la situación de los trabajadores", tanto desde el punto de vista sanitario como laboral.

También precisó que tanto los casos positivos como sus contactos estrechos fueron aislados, algunos en sus domicilios y otros en hoteles; y confirmó que desde anoche está en marcha una investigación epidemiológica para determinar si existe un nexo con los dos brotes que aparecieron días atrás en el hospital Houssay y el geriátrico Namasté.

"No descartamos que haya alguna relación pero todavía no está confirmado. Por el momento no hay nexo epidemiológico claro", reconoció.