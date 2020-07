Polémica por la ampliación de horarios de comercios: "Es para evitar aglomeraciones de personas"

El Secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, respondió a las críticas que hicieron responsables de efectores de salud por la ampliación de los horarios de funcionamiento de comercios y otras actividades en pleno brote del coronavirus y remarcó que la decisión se funda en un "argumento estrictamente necesario".

En declaraciones a 0223, el funcionario dijo que "no entiende" el planteo de las autoridades de hospitales, Pami y el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) Juan H. Jara al remarcar que la determinación que tomó el intendente Guillermo Montenegro junto a sus especialistas apunta precisamente a disminuir el riesgo de contagio.

"No estamos habilitando actividades nuevas sino que siempre es la misma cantidad de gente en la calle. Y al ampliar el horario, lo que buscamos es evitar que se produzca un mayor aglomeramiento de personas", aseveró el responsable de la cartera municipal.

Al analizar el comportamiento de los marplatenses en estas último tiempo de reapertura de comercios y otras actividades, Muro advirtió que "entre el 40 y 45 por ciento de las personas va a comprar a los comercios esenciales en las últimas dos horas" del horario habilitado para funcionar.

Y en base a esa estadística, Muro remarcó que la ampliación de los horarios "obedece justamente a evitar que no se juntan más personas y pueda haber una mayor distribución". "Esto no tiene nada que ver con una presión de tipo comercial", aclaró, y remarcó: "Yo me preocuparía más por aplicar todos los protocolos que corresponden en cada institución".

De todos modos, el titular de la Secretaría de Desarrollo Productivo garantizó que hay un "diálogo permanente con todos los sectores" y que este tipo de decisiones se discuten previamente para lograr un consenso.

En la nota que había sido enviada a la Secretaría de Salud por las autoridades, se señalaba que la medida no era "oportuna" por la tendencia que muestra la curva epidemiológica de Covid-19 a lo largo de los últimos días y que llevó a la ciudad a tener 191 pacientes activos hasta esta fecha. "Podríamos considerar que estamos en un número promedio de 25 nuevos contagios por día con pico de 41 desde el pasado 12 de julio", apuntaron.

La presentación contó con la firma de los directores del Materno, Hugo Casarsa y Julio Sambueza; del director del Higa, Gustavo Galbán; del director ejecutivo de Pami, Fernando Mogni; y de la directora del INE, Irene Pagano.

Los nuevos horarios

Industrias y similares: lunes a sábados de 6 a 15.

Obras Privadas y similares: lunes a sábados de 8 a 16.

Comercios declarados esenciales en la normativa nacional, provincial o municipal: diariamente de 7 a 20.

Locales de venta minorista de bienes a la calle y de venta en mercados comunitarios, ferias o similares: lunes a sábados de 10 a 19.

Actividades desarrolladas por profesionales, licenciados, técnicos y similares: lunes a sábados de 9 a 19.

Actividades de servicios en general (tales como cobro de servicios, peluquería, esteticista y similares): lunes a sábados de 9 a 19.

Prueba piloto gastronomía (actividad de cafetería): diariamente de 7 a 19.