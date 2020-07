Chocó a un auto y terminó adentro de una concesionaria

Un vehículo terminó contra una concesionaria después de haber protagonizado en horas del mediodía de este miércoles un fuerte choque contra otro rodado cuando circulaba por la avenida Juan B. Justo.

El siniestro se registró alrededor de las 14 en la intersección con la calle Dorrego por la imprudencia de uno de los conductores que no divisó al otro auto cuando intentaba hacer una maniobra para doblar.

"Puse el giro pero la chica que venía en la misma mano por Juan B. Justo no me vio y me agarró al medio. Después, por el impacto, salió disparada para la esquina", explicó Daniel, el hombre que sufrió el impacto, al reconstruir detalles del accidente vial.

El automovilista destacó que tanto él como la mujer que lo chocó no sufrieron heridas de consideración a pesar de la magnitud de la colisión y que ambos se encuentran en buen estado de salud.

"La verdad que la sacamos bastante barata porque nos podríamos haber lastimado y podría haber sido un desastre pero por suerte no pasó a mayores", reconoció el conductor.